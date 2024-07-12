Основное направление удара - Староконстантинов: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Захватчики вечером атаковали Украину пятью ракетами Х-101, а ночью запустили 19 дронов-камикадзе "Шахед" и беспилотников неустановленного типа.

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РФ ночью атаковала Украину ракетами и дронами/ коллаж: Главред, фото: из открытых источников

Страна-агрессор Россия в ночь на пятницу, 12 июля, ударила по Украине ракетами и дронами. Основным направлением, в котором целились российские захватчики, был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram. Он отметил, что захватчики вечером 11 июля запустили по Украине 5 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 из Саратовской области РФ, а в течение ночи - 19 ударных дронов "Шахед" и беспилотников неустановленного типа.

Украинская ПВО сбила 5 вражеских крылатых ракет в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях и 11 беспилотников в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.

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"Остальные восемь беспилотников локально потеряны. Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны, враг использует имитаторы ударных БпЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В случае обнаружения подозрительных предметов просим самостоятельно не совершать никаких действий, а срочно сообщать об их местонахождении в полицию, ГСЧС или местную администрацию", - отметил Олещук.

Что известно о ракете Х-101 Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия. По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Ракета Х-101/ Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

Утром в понедельник, 8 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. Взрывы гремели во многих регионах. В результате удара было много погибших и раненых, в частности, в Киеве, Кривом Роге в Днепропетровской области, Днепре, а также в Покровске Донецкой области. Как сообщил утром 9 июля президент Украины Владимир Зеленский, по последним данным известно о 38 погибших, среди них четверо детей.

В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе Киева. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

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