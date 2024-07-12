Байден публично оговорился: президент США назвал Зеленского Путиным, а Харрис - Трампом

Перечень ошибок Джо Байдена затмил результаты саммита НАТО в США и стал самым обсуждаемым в Америке.

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Джо Байден несколько раз публично оговорился на саммите НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент США Джо Байден на мероприятии, проходившем на полях саммита НАТО в Вашингтоне, несколько раз оговорился и случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным", а своего вице-президента Камалу Харрис - Дональдом Трампом.

В частности, Байден представил Зеленского как "президента Путина",

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин", - сказал глава Белого дома.

Впрочем он быстро понял свою ошибку и исправил ситуацию.

"Президент Путин? Он (Зеленский, - ред.) победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, мы должны беспокоиться об этом", - сказал Байден.

При этом Зеленский помог Байдену выйти из неловкого положения. Он сказал: "Я лучше", имея ввиду, что он лучше Путина.

"Вы точно лучше", - согласился Байден.

Смотрите видео - Байден случайно представил Зеленского как Путина:

Закрывая саммит НАТО, Байден во второй раз за вечер публично перепутал фамилию человека, о котором говорил.

На финальной пресс-конференции саммита президента США спрашивали о внутренней политике и о том снимается ли он с выборов, а также вспомнили инцидент, когда он ошибочно "дал слово Путину", представляя Зеленского.

Отвечая на вопрос об участии в президентской гонке и о том, может ли Байден уступить место Камале Харрис, Байден снова перепутал фамилию и он назвал своего вице-президента "Трампом".

"Я бы не выбрал вице-президента Трампа быть вице-президентом, если бы я не считал, что она имеет достаточную квалификацию чтобы быть президентом", - сказал Байден.

Смотрите видео - Джо Байден случайно перепутал имена Харрис и Трампа:

Несмотря на допущенные оговорки, Байден исключил свое снятие с гонки.

"Я считаю, что я наиболее квалифицированный", – заявил он.

Отметим, этот перечень ошибок затмил результаты саммита в США и стал самым обсуждаемым в США.

В целом, саммит НАТО был для Байдена, по сути, предвыборным событием и имел целью доказать избирателям, что он готов работать.

Как сообщал Главред, в американских СМИ распространяются предположения о том, что Джо Байден болен, у него якобы болезнь Паркинсона. В администрации американского лидера опровергают эту информацию.

Психическое здоровье Байдена стало предметом широких спекуляций после его выступления на дебатах 27 июня с бывшим президентом Дональдом Трампом, когда действующий глава Белого дома временами, казалось, терял ход мыслей и испытывал трудности с речью.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно 27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции. Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Президент США Джо Байден заявил сотрудниками своей избирательной кампании, что не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

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