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Демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом в президенты: в Bloomberg объяснили

Юлия Закрепа
2 июля 2024, 10:17
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Уже 21 июля демократы могут выдвинуть Байдена досрочно, когда состоится заседание комитета партии.
Демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом в президенты: в Bloomberg объяснили
Демократы могут досрочно выдвинуть Байдена / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом.

По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Они отметили, что тогда комитет партии соберется, чтобы завершить процедуры перед основным съездом в Чикаго, который начнется 19 августа.

Демократы уже планировали выдвинуть 81-летнего Байдена до съезда, чтобы обеспечить его присутствие в избирательных бюллетенях в Огайо, где 7 августа истекает срок регистрации кандидатов.

видео дня

Однако эти планы могут преследовать и другую цель: помочь прекратить разговоры о возможной замене Байдена после дебатов, отметило издание.

В издании также сообщили, что 15-18 июля в Милуоки пройдет съезд Республиканской партии, где, как ожидается, на пост кандидата объявят Трампа.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Дебаты Байдена и Трампа: что известно

Напомним, что в США заговорили о смене Байдена на выборах президента. В Демократической партии США продолжаются дискуссии относительно возможной замены Джо Байдена на другого кандидата на выборах в США. Главред выяснил, кто может заменить Байдена.

Дональд Трамп сделал скандальное заявление на дебатах с Байденом и упомянул Украину. Во время первого раунда теледебатов перед выборами президента США между Трампом и Байденом возникла перепалка, когда они затронули вопрос войны РФ в Украине.

Избиратели Байдена и Трампа отреагировали на дебаты. По итогам дебатов 60% респондентов считают, что республиканец Дональд Трамп продемонстрировал более уверенную позицию, чем демократ Джо Байден. В частности, Байден потерял лишь 1,6% в рейтингах.

Виталий Кулик раскрыл главный нюанс состоявшихся дебатов. Ни кандидат в президенты США Дональд Трамп, ни его соперник, действующий глава Америки Джо Байден не произвели на свою аудиторию должного эффекта и не убедили электорат.

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