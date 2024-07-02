Демократы могут выдвинуть Байдена кандидатом в президенты: в Bloomberg объяснили

Уже 21 июля демократы могут выдвинуть Байдена досрочно, когда состоится заседание комитета партии.

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Демократы могут досрочно выдвинуть Байдена / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом.

По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Они отметили, что тогда комитет партии соберется, чтобы завершить процедуры перед основным съездом в Чикаго, который начнется 19 августа.

Демократы уже планировали выдвинуть 81-летнего Байдена до съезда, чтобы обеспечить его присутствие в избирательных бюллетенях в Огайо, где 7 августа истекает срок регистрации кандидатов.

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Однако эти планы могут преследовать и другую цель: помочь прекратить разговоры о возможной замене Байдена после дебатов, отметило издание.

В издании также сообщили, что 15-18 июля в Милуоки пройдет съезд Республиканской партии, где, как ожидается, на пост кандидата объявят Трампа.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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