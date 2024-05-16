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"Байден выгоднее Китаю": Кулик сказал, изменится ли позиция КНР после выборов в США

Руслана Заклинская
16 мая 2024, 16:22
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В случае прихода Трампа к власти, Китай может попытаться ускорить переговоры, в частности заставляя Россию заморозить войну, заявил Виталий Кулик.
'Байден выгоднее Китаю': Кулик сказал, изменится ли позиция КНР после выборов в США
Изменится ли позиция Китая после выборов в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Позиция Китая может измениться после выборов в США. Байден более выгоден Китаю, чем Трамп с его непредсказуемостью. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Это зависит от того, победит ли Трамп, с каким результатом, и сможет ли он сформировать администрацию, в частности блок безопасности и политический блок. Если его обложат партнерами по Республиканской партии и лоббистами - это одна история. Тогда можно будет ... вести диалог. Если же это будут трамписты с их фобией Китая и раскручиванием холодной экономической войны и военного противостояния с Китаем - это другая история", - пояснил эксперт.

По его словам, сейчас "Байден более выгоден Китаю, чем Трамп с его непредсказуемостью". Поскольку с Байденом Си Цзиньпин умеет вести диалог.

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Кулик отметил, что в случае прихода Трампа к власти, Китай может попытаться ускорить переговоры, в частности заставляя Россию заморозить войну. Тогда Пекин сконцентрируется на Тайване и других опасностях, которые могут быть связаны с Трампом.

"Если РФ не согласится, то тогда будут растягивать фронт, переговоры зайдут в тупик и не получат продолжения в Украине. В то же время может усилиться противостояние на Ближнем Востоке и начаться, например, новый трек по безопасности с Северной Кореей", - добавил он.

Кулик подчеркнул, что в таком случае США будут пытаться закрывать все три фронта. В то же время США могут уйти с какого-то из этих фронтов, в частности отказаться от поддержки Украины и Южной Кореи. Именно поэтому Трамп является непрогнозируемым, а затем и опасным для Пекина.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Встреча Путина и Си Цзиньпина в Китае 16-17 мая - что известно

Напомним, 16-17 мая российский лидер Владимир Путин посетил Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Си Цзиньпин называет Путина как "дорогим другом" и не критикует его за вооруженную агрессию. Они встречались уже более 40 раз, больше, чем Си с любым другим мировым лидером.

Накануне визита Путин поддержал китайский план урегулирования войны в Украине, заявив, что Китай "понимает конфликт и его корни".

Также в Госдепартаменте США перед визитом Путина в Китай обратились к Пекину, призывая КНР прекратить поддержку России как страны-агрессора в конфликте с Украиной, если Пекин рассчитывает на восстановление отношений с Европой.

Как сообщал Главред, российский президент Владимир Путин посетил Китай и встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Переговоры продолжались два с половиной часа после пышной церемонии. Оба лидера подчеркнули значение сотрудничества между странами как стабилизирующего фактора на международной арене.

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