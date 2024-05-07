Китай обязался не продавать оружие России: Макрон сделал важное заявление

После встречи с Си Цзиньпином Макрон поблагодарил Пекин за то, что Китай нашел в себе силы "не помогать России военно".

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Макрон поблагодарил Китай за обязательство не продавать оружие России/ скрин из видео Élysée в соцсети Х, скрин

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином приветствовал обязательство Пекина "воздерживаться от продажи любого оружия" Москве, а также от передачи стране-агрессору России какой-либо помощи.

Соответствующее заявление Макрона прозвучало во время совместной пресс-конференции с лидером Китая, который сейчас находится с визитом в Париже, сообщает Le Figaro.

Французский президент заявил, что Франция "уважает давние связи между Китаем и Россией". В то же время Макрон отметил, что, несмотря на такие связи, Пекин нашел в себе силы "не помогать России военно".

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"Учитывая эту непростую историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения", - сказал президент Франции.

Также он подчеркнул, что Париж привержен "поддержке тесного диалога" с Китаем. По словам Макрона, визит Си Цзиньпина был отмечен как возможность гарантировать, что Пекин "не будет оказывать явной поддержки военным усилиям России".

Напомним, Си Цзиньпин впервые за два года 5 мая прибыл во Францию с рабочим визитом. Именно с этой страны он начал свое европейское турне по разным государствам. В частности, после Франции Си Цзиньпин должен посетить также Сербию и Венгрию.

Ранее сообщалось, что Макрон в Париже намерен давить на Си Цзиньпина по ключевому вопросу. Сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином намерен убедить его повлиять на агрессора Россию, чтобы Москва прекратила военную агрессию против Украины. Также главы государств обсудят вопросы сотрудничества Парижа, Пекина и Евросоюза.

Позиция Китая в отношении войны в Украине В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

Как Китай помогал России - последние новости

Ранее в АР сообщали, что Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины. КНР резко увеличил продажи станков, микроэлектроники и других технологий, которые РФ использует при изготовлении ракет, танков, самолетов для войны.

Также в США раскрыли детали, как Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами. Агрессор Россия не смогла бы с такой скоростью нарастить свое военное производство, если бы не поддержка со стороны Китая, отметил Энтони Блинкен.

Напомним, директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев раскрыл позицию Китая относительно войны в Украине. В последнее время стало заметнее, что Пекин играет на стороне Москвы, отметил Золотарев. Он отметил, что, пытаясь предстать в белых одеждах миротворца, Китай глобально играет против США.

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