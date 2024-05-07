УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Китай обязался не продавать оружие России: Макрон сделал важное заявление

Алёна Воронина
7 мая 2024, 09:44
496
После встречи с Си Цзиньпином Макрон поблагодарил Пекин за то, что Китай нашел в себе силы "не помогать России военно".
Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Макрон поблагодарил Китай за обязательство не продавать оружие России/ скрин из видео Élysée в соцсети Х, скрин

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином приветствовал обязательство Пекина "воздерживаться от продажи любого оружия" Москве, а также от передачи стране-агрессору России какой-либо помощи.

Соответствующее заявление Макрона прозвучало во время совместной пресс-конференции с лидером Китая, который сейчас находится с визитом в Париже, сообщает Le Figaro.

Французский президент заявил, что Франция "уважает давние связи между Китаем и Россией". В то же время Макрон отметил, что, несмотря на такие связи, Пекин нашел в себе силы "не помогать России военно".

видео дня

"Учитывая эту непростую историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения", - сказал президент Франции.

Также он подчеркнул, что Париж привержен "поддержке тесного диалога" с Китаем. По словам Макрона, визит Си Цзиньпина был отмечен как возможность гарантировать, что Пекин "не будет оказывать явной поддержки военным усилиям России".

Напомним, Си Цзиньпин впервые за два года 5 мая прибыл во Францию с рабочим визитом. Именно с этой страны он начал свое европейское турне по разным государствам. В частности, после Франции Си Цзиньпин должен посетить также Сербию и Венгрию.

Ранее сообщалось, что Макрон в Париже намерен давить на Си Цзиньпина по ключевому вопросу. Сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином намерен убедить его повлиять на агрессора Россию, чтобы Москва прекратила военную агрессию против Украины. Также главы государств обсудят вопросы сотрудничества Парижа, Пекина и Евросоюза.

Позиция Китая в отношении войны в Украине

В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

Как Китай помогал России - последние новости

Ранее в АР сообщали, что Китай начал продавать России еще больше товаров для производства оружия против Украины. КНР резко увеличил продажи станков, микроэлектроники и других технологий, которые РФ использует при изготовлении ракет, танков, самолетов для войны.

Также в США раскрыли детали, как Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами. Агрессор Россия не смогла бы с такой скоростью нарастить свое военное производство, если бы не поддержка со стороны Китая, отметил Энтони Блинкен.

Напомним, директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев раскрыл позицию Китая относительно войны в Украине. В последнее время стало заметнее, что Пекин играет на стороне Москвы, отметил Золотарев. Он отметил, что, пытаясь предстать в белых одеждах миротворца, Китай глобально играет против США.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Си Цзиньпин Эммануэль Макрон новости Франции новости Китая
Реклама

Главное за день

Китай обязался не продавать оружие России: Макрон сделал важное заявление

Китай обязался не продавать оружие России: Макрон сделал важное заявление

09:44 Мир
"Крымский мост больше не мишень": аналитики назвали причину - The Independent

"Крымский мост больше не мишень": аналитики назвали причину - The Independent

07:37 Украина
Германия готова быстро отправить 35 тысяч военных для поддержки союзников - Шольц

Германия готова быстро отправить 35 тысяч военных для поддержки союзников - Шольц

06:50 Мир
Все главные новости

Популярное

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке 27954

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке

Вывод - беречь себя : Катя Осадчая попала в больницу 25765

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной 8494

Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной

У него нет выбора : что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт 7841

"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

Последние новости

10:49

"У РФ большие успехи": экс-командир из Айдара назвал новую цель оккупантов

10:27

Состояние тяжелое: популярный российский певец оказался на больничной койке

10:25

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошади - будьте осторожны, Обезьянам - слезы

10:07

Новолуние в мае 2024: Скорпионам - сомнения, Весам - исполнение желания, Овнам - новость

09:55

"Метастазы по всему телу": сестра Жанны Фриске проигрывает борьбу с раком

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - ОгрызкоПосле инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко
09:52

Угроза окружения Харькова: в Силах обороны назвали направление удара РФ – СМИ

09:44

Китай обязался не продавать оружие России: Макрон сделал важное заявление

09:27

Гороскоп на завтра 8 мая: Львам - флирт с коллегой, Весы - сделайте то, что долго откладывали

09:03

"Он у мусорника": известный украинский ведущий разнес Влада Яму

Реклама
08:44

Семь стран ЕС отправят своих представителей на "инаугурацию" Путина - Reuters

08:40

Кирби дал совет Путину, как защитить его войска в Украине

08:30

Церковный праздник 8 мая: что категорически запрещено делать в Светлую среду

08:10

Как Китай собрался "закончить" войну России в Украинемнение

07:55

"Дать в морду": путинист Филипп Киркоров снова "зашел не в ту дверь" и жестко опозорился

07:37

"Крымский мост больше не мишень": аналитики назвали причину - The Independent

06:50

Германия готова быстро отправить 35 тысяч военных для поддержки союзников - Шольц

06:10

Зачем РФ готовит ядерные учениямнение

05:30

Стиль по гороскопу: Андре Тан сказал, как выбрать одежду Стрельцам

04:53

Кусочки будут идеально ровными: женщина раскрыла гениальную технику нарезания сыраВидео

04:20

Чего ждать Украине и миру после "инаугурации" Путина: дипломат дал прогноз

Реклама
03:45

Переброска войск стран НАТО в Украину: в Раде раскрыли вероятный сценарий

03:00

"Кто будет за стареньким ухаживать": Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце

02:43

Ситуация на фронте будет становиться критической: какие 2 фактора остановят россиян

02:05

"Зависимости, комплексы и страшные последствия": Цимбалару рассказала про РПП

00:40

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря после сильный вспышек на Солнце

00:28

Популярная украинская певица объявила о третьей беременности

06 мая, понедельник
23:31

Россияне в жесткой панике ждут "массированного удара ВСУ" по территории РФ 7 мая

23:00

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

22:55

Alyona Alyona упала на сцене Евровидения-2024 во время финальной репетицииВидео

22:53

Звезда "Оппенгеймера" обвинила режиссера-брата Михалкова в издевательствах

22:50

Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

22:42

"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

22:18

Мэр Кличко откровенно ответил на вопрос про отношения с экс-супругой

21:54

Огрызко рассказал, станет ли Путин развязывать войну в Европе после инаугурации

21:29

Раскрыт радиус ударов ATACMS по Крыму: под огнем окажется не только мост

21:17

Украинских водителей будут штрафовать из-за фар: стала известна сумма

20:56

Когда могут принять новые штрафы для уклонистов: в Раде сделали заявление

20:05

"Готовимся": Зеленский рассказал подробности с заседания Ставки

19:55

Будет чем отбивать атаки России: Украина пополнила запасы ракет к Patriot

19:31

На Украину налетит бешеный шторм: будут сильные грозы, дожди и порывы ветра

Реклама
19:12

"Нового не наблюдаем": в ГУР оценили анонс Путиным "ядерных" учений

19:11

Может ли Мишель Обама заменить Байдена и что из этого будет?мнение

18:56

В России истерят из-за приближения сроков передачи Украине F-16: посыпались угрозы

18:39

Полумиллионная мобилизация: появился неожиданный прогноз насчет призыва в армию

18:31

РФ угрожает влупить по военным объектам Британии

18:25

Как платить за свет вдвое меньше: что нужно сделать

18:12

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

17:47

Украина не признает Путина президентом РФ: в МИД сделали громкое заявление

17:39

В Крыму могли быть атакованы российские "Искандеры": появились снимкиФото

17:20

Министр Кулеба поделился редким фото со своей любимой женщиной

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять