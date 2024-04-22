Пекин на стороне Москвы: раскрыта позиция Китая по поводу войны в Украине

За последнее время стало заметнее, что Пекин играет на стороне Москвы, заявил директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.
Как подчеркнул он в интервью Главреду, пытаясь предстать в белых одеждах миротворца, Китай глобально играет против США.
"Общение Си Цзиньпина с Шольцем вполне укладывается в этот контекст. Шольц пытался убедить Си появиться на украинской мирной конференции в Швейцарии, но контекст переговоров, если судить по пресс-релизам, был больше о торговле, против протекционизма, санкций, чтобы сохранять производственные цепочки", - отметил аналитик.
Он пояснил, что у Си Цзиньпина никакого интереса вести диалог с Шольцем о деэскалации и прекращению войны не было.
"Ведь он не предложил никаких новых обязательств по Украине, но вместо этого "поддержал все усилия, способствующие мирному разрешению "кризиса", а также своевременный созыв мирной международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной". По большому счету, позиция Пекина осталась неизменной – он не видит смысла в мирной конференции без участия России", - говорит эксперт.
Золотарев добавил, что Шольц исходит из рисков, которые война в Украине несет для немецкой экономики и, естественно, из национальных интересов Германии.
Война в Украине - позиция Китая
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Китай тесно сотрудничает с Россией. Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза сообщил, что президент Китая Си Цзиньпин намерен усилить сотрудничество с российским президентом Путиным с целью снижения влияния и лидерства США. Это сотрудничество направлено на укрепление позиций обеих стран в мире и снижение влияния американского президента Байдена.
Также на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай не инициировал и не участвует в "украинском кризисе", но планирует способствовать политическому урегулированию. Он подчеркнул, что страна уважает суверенитет и территориальную целостность стран.
Кроме этого, Китай и Турция активно ведут переговорные инициативы для урегулирования войны в Украине. Россия использует их для информационных операций, направленных на препятствование международной поддержке Украины.
Кто такой Андрей Золотарев
Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.
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