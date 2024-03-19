'Свое отдайте': Данилов резко ответил Китаю насчет переговоров с агрессором РФ

Секретарь СНБО прокомментировал скандальные предложения спецпредставителя Пекина Ли Хуэя.

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Алексей Данилов прокомментировал предложения КНР / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Секретарь СНБО Алексей Данилов резко отреагировал на предложение Китая по поводу "мирных переговоров" со страной-агрессором РФ.

Говоря о скандальных предложениях спецпредставителя Пекина Ли Хуэя, он подчеркнул, что без Украины никто нашей страны решать не будет. Об этом секретарь СНБО сказал в эфире информационного телемарафона.

"Мы не позволим никому, ни одной стране, без нас, без воли нашего народа что-либо там решать. И все попытки, как и попытки нам диктовать какие-то условия – мы слишком дорого заплатить за то, что имеем право сидеть за столом и имеем право понимать, какой должен быть мир... Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета... свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем", — сказал он.

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Вместе с тем секретарь СНБО также напомнил, что у Украины есть Конституция, четко определяющая границы нашего государства.

"Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Хуи, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать. Это будет решать народ Украины во главе с президентом… Позиция наша довольно простая и понятная... из Украины, а после этого мы будем с вами начинать о чем-то говорить", — добавил Данилов.

Кто такой Алексей Данилов Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, управленец. 13-й секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019. Председатель совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994-1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.

Мирные переговоры России и Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дипломатическое завершение войны между Россией и Украиной возможно лишь по украинской формуле мира. В интервью американскому журналисту Брету Байеру он заявил, что Украина не желает повторения Минских договоренностей.

Также 2 марта после дипломатических переговоров в Москве министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры являются единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Кроме этого, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности возобновить переговоры между Россией и Украиной, которые ранее проходили в Стамбуле. Он подчеркнул, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, однако считает необходимым объединить усилия для достижения мира.

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