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Мирные переговоры с Украиной: в разведке Эстонии отреагировали на заявления РФ

Юрий Берендий
14 февраля 2024, 09:48
Глава Департамента внешней разведки Эстонии указывает на то, "заморозка" войны России с Украиной лишь позволит Москве собрать силы для нового наступления.
Мирные переговоры с Украиной: в разведке Эстонии отреагировали на заявления РФ
В Эстонии оценили заявления Кремля о мирных переговорах с Украиной / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Россия старается распространять на Западе информацию о возможном заключении мира в войне против Украины, хотя на самом деле продолжает свою агрессию. Об этом заявил глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, его цитирует ERR.

По его словам, России не удалось достичь своих целей в войне против Украины Украиной, однако Кремль не отказался от них.

"Мы живем рядом с очень злым государством, которое ведет завоевательную войну против своего соседа и чьи амбиции больше, чем только эта страна, Украина, и чьи амбиции также направлены на изменение всего европейского порядка безопасности. В последние два года мы видим, как ведется война. К счастью, цели не были достигнуты, но мы также видим, что эти цели - политическое и военное порабощение Украины - не изменились", - сказал Розин.

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Он также отметил, что несмотря на распространение на Западе слухов о готовности к мирным переговорам, российское военно-политическое руководство будет вести агрессию против Украины настолько долго, сколько это будет нужно самой России.

Розин добавил, что одним из направлений действий Российской Федерации является дезинформация и прекращение оказания помощи Украине со стороны Запада.

Он уточнил, что для достижения своей цели, Россия пытается манипулировать различными людьми как информационными агентами или агентами влияния на Западе, которые активно продвигают нарратив о мире, что является очень распространенной темой.

Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин резюмирует, что западное общество склонно воспринимать положительно дисксии о возможном мире. Однако он предупреждает, чтобы не поддаваться на это, ведь ситуация может быть другой.

"В любом случае, Кремль рассматривает этот конфликт с Украиной как долгосрочный. Небольшое перемирие, которое якобы заморозит этот конфликт, не положит ему конца. Это даст России время собраться с силами, а потом война продолжится в том же духе. Эти разговоры о мире - это скорее то, о чем можно говорить с Западом. По оценке россиян, западное общество очень восприимчиво к такого рода разговорам", - пояснил он.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров совершили рабочий визит в воинские части на Авдеевском и Купянском направлениях. Они посетили военные подразделения, которые держат оборону в этих районах. Сырский отметил, что оперативная обстановка сейчас очень сложная и напряженная.

14 февраля бойцы Главного управления Министерства обороны Украины осуществили удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов Цезарь Куников в акватории Черного моря возле оккупированного Крыма. Корабль был потоплен.

Эксперт по вопросам обороны, полковник запаса ВСУ Петр Черник, высказал мнение, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить город Авдеевка и выйти на границы Донецкой и Луганской областей перед президентскими "выборами" в России. Если эта цель не будет достигнута, возможны изменения в направлении главного удара, в частности, возможна атака на Харьковскую область.

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война в Украине мирные переговоры с Россией
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