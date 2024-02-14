РФ ударила по больнице и жилому дому в Селидово: под завалами - люди, в том числе и ребенок

Ночью РФ атаковала гражданску инфраструктуру - на этот раз мишенью стал один из корпусов больниц и жилая пятиэтажка в Селидово.

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Больница в Селидово после обстрела / Коллаж: Главред, фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

В ночь на 14 февраля российские оккупанты дважды обстреляли Селидово Донецкой области. Поврежден корпус больницы и жилой пятиэтажный дом. Под завалами находятся люди.

Как сообщил в Telegram начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, под завалами разрушенной больницы находятся три человека, в том числе ребенок. На месте работают спасатели, полиция и местные власти

На месте возник пожар. Спасатели борются с огнем и эвакуируют людей.

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"Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 кв метров, эвакуируют больных из поврежденных помещений", - написал глава Донецкой ОВА.

Известно об одном раненом. Около 100 пациентов Селидовской больницы перевозят в больницы Покровска и Мирнограда.

Смотрите видео - Как выглядит больница в Селидово после россиского обстрела:

Поздно вечером 13 февраля оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Селидово. 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью, под завалами - люди.

"Россияне ударили по городу около 23:30, попали в 5-этажку – 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью", - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, по меньшей мере 4 человека в Селидово ранены в результате обстрела. Среди раненых - двое детей 2016 и 2007 годов рождения.

Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под развалинами находятся еще четыре человека.

Спасательная операция продолжается.

Как сообщал Главред, 13 февраля в РФ начали разгонять информацию о том, что в Селидово Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины якобы понесли потери в результате удара оккупантов. Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что это российская ИПСО (информационно-психологическая операция).

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