РФ ударила по больнице и жилому дому в Селидово: под завалами - люди, в том числе и ребенок

В ночь на 14 февраля российские оккупанты дважды обстреляли Селидово Донецкой области. Поврежден корпус больницы и жилой пятиэтажный дом. Под завалами находятся люди.
Как сообщил в Telegram начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, под завалами разрушенной больницы находятся три человека, в том числе ребенок. На месте работают спасатели, полиция и местные власти
На месте возник пожар. Спасатели борются с огнем и эвакуируют людей.
"Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 кв метров, эвакуируют больных из поврежденных помещений", - написал глава Донецкой ОВА.
Известно об одном раненом. Около 100 пациентов Селидовской больницы перевозят в больницы Покровска и Мирнограда.
Смотрите видео - Как выглядит больница в Селидово после россиского обстрела:
Поздно вечером 13 февраля оккупанты ударили по пятиэтажному дому в Селидово. 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью, под завалами - люди.
"Россияне ударили по городу около 23:30, попали в 5-этажку – 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью", - написал Филашкин в Telegram.
По его словам, по меньшей мере 4 человека в Селидово ранены в результате обстрела. Среди раненых - двое детей 2016 и 2007 годов рождения.
Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под развалинами находятся еще четыре человека.
Спасательная операция продолжается.
Как сообщал Главред, 13 февраля в РФ начали разгонять информацию о том, что в Селидово Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины якобы понесли потери в результате удара оккупантов. Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что это российская ИПСО (информационно-психологическая операция).
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