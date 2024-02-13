Фейк о "потерях" ВСУ у Селидово: бригадный генерал разнес ИПСО россиян

Враг отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении, пояснил Александр Тарнавский.

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Александр Тарнавский рассказал о потерях РФ / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, armyinform.com.ua

В РФ разгоняют дезинформацию о том, что у Селидово Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины якобы понесли потери в результате удара оккупантов.

"Это российская ИПСО (информационно-психологическая операция, - ред.)", - написал в Telegram командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, таким образом, противник отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении.

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"Они только за сутки 12 февраля составили 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5 по 11 февраля) - 2947 человек", - уточнил украинский военачальник.

В то же время он говорит, что примерно в 10:40 утра 13 февраля 2024 года российские войска ударили из РСЗО "Ураган" по пгт Цукурино Покровского района. В результате обстрела повреждены 2 многоквартирных двухэтажных жилых дома, пострадавших и погибших нет, добавил Тарнавский.

Ранее в РФ опозорились фейком о президенте Владимире Зеленском. На очевидный фейк МИД РФ обратили внимание в Сети. Его высмеял основатель Bellingcat Элиотт Хиггинс.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин опозорился диким фейком: выдал "ДНРовца" за одессита в предвыборном ролике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин опозорился с поездкой на Херсонщину — видео готовили заранее. Запись с поездкой Владимира Путина на оккупированные территории Украины была сделана заранее.

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