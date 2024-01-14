Путин опозорился диким фейком: выдал "ДНРовца" за одессита в предвыборном ролике

Коллаборант из "ДНР" Александр Гриденко поучаствовал в фейке, назвав себя "одесситом".

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"ДНРовца" Александра Гриденко в РФ выдали за одессита / odessa.online

Российская пропаганда опозорилась фейком в ролике предвыборной кампании российского диктатора Владимира Путина.

На видео, якобы в зоне боевых действий, в укрытие к оккупантам прибежал человек в военной форме РФ с ящиком для сбора анкет голосования, сообщает Оdessa.online.

Проголосовав, один из россиян отказался говорить, за кого он отдал голос, ссылаясь на тайну голосования. Другой заявил, что он проголосовал за президента, назвавшего Одессу "русским городом".

видео дня

"У нас в стране один президент и он сказал: "Одесса – русский город". А я из Одессы", - сказал оккупант на видео.

Однако этого "одессита" зовут Александр Гриденко, он родился в 1987 году в Донецке. В настоящее время он является "депутатом Молодежного Парламента ДНР" и "руководителем комитета по экономике и предпринимательству".

Гриденко занесен в "Миротворец" и на него наложены санкции за действия и политику против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Ранее Путин в припадке заикания выдал фейк о Залужном. По словам Владимира Путина, Валерий Залужный якобы находится за границей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин опозорился с поездкой на Херсонщину — видео готовили заранее. Запись с поездкой Владимира Путина на оккупированные территории Украины была сделана заранее.

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