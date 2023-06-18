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"А, а, а где он?": Путин в припадке заикания выдал фейк о Залужном

Алексей Тесля
18 июня 2023, 12:47 обновлено 18 июня, 12:55
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По словам Владимира Путина, Валерий Залужный якобы находится за границей.
'А, а, а где он?': Путин в припадке заикания выдал фейк о Залужном
Из-за Валерия Залужного с Владимиром Путиным случился припадок / колаж: Главред, фото: ОПУ, пресслужба Кремля

Российский диктатор Владимир Путин продолжает озвучивать фейки российской пропаганды в преддверии контрнаступления ВСУ. Вероятно, он пытается тем самым внести сумятицу в ряды украинских сил.

На этот раз президент страны-агрессора высказался относительно главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Видео встречи с пропагандистами опубликовали в Сети.

По словам Путина, Залужный якобы находится за границей. Об этом он сказал, отвечая на один из вопросов.

видео дня

"А, а, а, а где, а где он, Залужный? Я, я, я, я, я, я знаю… Мне кажется, что я знаю… Нууу… вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык бл… Мне кажется, что он за границей. Но… ммм… я могу ошибаться", — промямлил президент РФ.

Обратим внимание, что упоминая главкома ВСУ, с Путиным случился настоящий припадок заикания. Он начал нервно оглядываться и не смог сразу сформулировать свою мысль, повторяя слова по несколько раз. При этом волнение диктатора также выдавали непроизвольные движения его рук.

Screenshot
Владимир Путин выдал новый фейк / Скриншот

Напомним, в стране-агрессоре России МВД объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Произошло это после атаки Москвы загадочными беспилотникам.

РФ сразу после того, как Москву атаковали беспилотники, объявила в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение появилось на сайте МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - написали в российском МВД о Залужном.

Ранее российские пропагандисты распространяли фейки о том, что Валерий Залужный якобы был "тяжело ранен" в результате вражеских обстрелов. По их легендах это якобы произошло во время ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. Тогда пропагандисты заявляли, что у Залужного "травма головы и осколочные ранения".

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