'А, а, а где он?': Путин в припадке заикания выдал фейк о Залужном

Российский диктатор Владимир Путин продолжает озвучивать фейки российской пропаганды в преддверии контрнаступления ВСУ. Вероятно, он пытается тем самым внести сумятицу в ряды украинских сил.
На этот раз президент страны-агрессора высказался относительно главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Видео встречи с пропагандистами опубликовали в Сети.
По словам Путина, Залужный якобы находится за границей. Об этом он сказал, отвечая на один из вопросов.
"А, а, а, а где, а где он, Залужный? Я, я, я, я, я, я знаю… Мне кажется, что я знаю… Нууу… вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык бл… Мне кажется, что он за границей. Но… ммм… я могу ошибаться", — промямлил президент РФ.
Обратим внимание, что упоминая главкома ВСУ, с Путиным случился настоящий припадок заикания. Он начал нервно оглядываться и не смог сразу сформулировать свою мысль, повторяя слова по несколько раз. При этом волнение диктатора также выдавали непроизвольные движения его рук.
Напомним, в стране-агрессоре России МВД объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Произошло это после атаки Москвы загадочными беспилотникам.
РФ сразу после того, как Москву атаковали беспилотники, объявила в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение появилось на сайте МВД России.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - написали в российском МВД о Залужном.
Ранее российские пропагандисты распространяли фейки о том, что Валерий Залужный якобы был "тяжело ранен" в результате вражеских обстрелов. По их легендах это якобы произошло во время ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. Тогда пропагандисты заявляли, что у Залужного "травма головы и осколочные ранения".
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