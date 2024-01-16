"Бога нет": у Лаврова опозорились фейком – "пририсовали" Зеленскому руку военного

В Министерстве иностранных дел РФ опубликовали фейк, скомпилировав кадры, сделанные во время посещения Владимиром Зеленским и британским премьером Риши Сунаком раненых бойцов ВСУ.
В официальном аккаунте МИДа РФ в Х (бывший Twitter) опубликовали коллаж из двух фотографий, сделанных во время встречи Зеленского и Сунака с украинскими военными.
Отметим, что в своей публикации МИД РФ обвел руку Зеленского на плече Сунака на одном фото и соединил эту обводку с татуированной рукой уже военного, обнимающего Сунака на втором фото.
Очевидно, что МИД РФ лживо выдал руку военного за руку Зеленского. Причем на втором фото сам Зеленский отошел и фотографирует своих визави.
При этом на руке военного видно несколько татуировок, одна из них — "Бога нет". МИД РФ сопроводил свой фейк с красными кружочками подписью: "Картина, стоящая тысячи слов: "Бога нет", — гласит татуировка. И действительно, для нечестивого киевского режима, неонацистов и их воинственных западных спонсоров нет ничего святого. Отсюда пиар-ходы на костях, гонения на православных, убийства журналистов и т.д.".
Очевидный фейк МИД РФ уже высмеяли в Сети. В частности, основатель Bellingcat Элиотт Хиггинс написал: "Совершенно невероятно, что Зеленский может положить руку на плечо Риши Сунака и одновременно сфотографировать его с другого конца комнаты".
Также пользователи уже публикуют мемы, посвященные топорной и лживой компиляции ведомства Сергея Лаврова.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин опозорился диким фейком: выдал "ДНРовца" за одессита в предвыборном ролике.
Ранее Путин в припадке заикания выдал фейк о Залужном. По словам Владимира Путина, Валерий Залужный якобы находится за границей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин опозорился с поездкой на Херсонщину — видео готовили заранее. Запись с поездкой Владимира Путина на оккупированные территории Украины была сделана заранее.
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