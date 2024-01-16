"Бога нет": у Лаврова опозорились фейком – "пририсовали" Зеленскому руку военного

На очевидный фейк МИД РФ обратили внимание в Сети. Его высмеял основатель Bellingcat Элиотт Хиггинс.

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Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака с украинскими военными / Скриншот

В Министерстве иностранных дел РФ опубликовали фейк, скомпилировав кадры, сделанные во время посещения Владимиром Зеленским и британским премьером Риши Сунаком раненых бойцов ВСУ.

В официальном аккаунте МИДа РФ в Х (бывший Twitter) опубликовали коллаж из двух фотографий, сделанных во время встречи Зеленского и Сунака с украинскими военными.

Отметим, что в своей публикации МИД РФ обвел руку Зеленского на плече Сунака на одном фото и соединил эту обводку с татуированной рукой уже военного, обнимающего Сунака на втором фото.

видео дня

Очевидно, что МИД РФ лживо выдал руку военного за руку Зеленского. Причем на втором фото сам Зеленский отошел и фотографирует своих визави.

/ @mfa_russia

При этом на руке военного видно несколько татуировок, одна из них — "Бога нет". МИД РФ сопроводил свой фейк с красными кружочками подписью: "Картина, стоящая тысячи слов: "Бога нет", — гласит татуировка. И действительно, для нечестивого киевского режима, неонацистов и их воинственных западных спонсоров нет ничего святого. Отсюда пиар-ходы на костях, гонения на православных, убийства журналистов и т.д.".

Очевидный фейк МИД РФ уже высмеяли в Сети. В частности, основатель Bellingcat Элиотт Хиггинс написал: "Совершенно невероятно, что Зеленский может положить руку на плечо Риши Сунака и одновременно сфотографировать его с другого конца комнаты".

/ @EliotHiggins

Также пользователи уже публикуют мемы, посвященные топорной и лживой компиляции ведомства Сергея Лаврова.

/ @flaicaster

Как сообщалось ранее, Владимир Путин опозорился диким фейком: выдал "ДНРовца" за одессита в предвыборном ролике.

Ранее Путин в припадке заикания выдал фейк о Залужном. По словам Владимира Путина, Валерий Залужный якобы находится за границей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин опозорился с поездкой на Херсонщину — видео готовили заранее. Запись с поездкой Владимира Путина на оккупированные территории Украины была сделана заранее.

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