"Террор против жилых домов": Зеленский отреагировал на утренний обстрел Украины

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально прореагировал на очередной утренний обстрел русскими оккупантами украинских городов в своем Telegram-канале.
"Продолжается спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей - сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. По состоянию на сейчас известно о 22 людях, которые пострадали в результате вражеского обстрела Киева. В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. В Павлограде российский террор унес жизнь одного человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Наши героические спасатели ‒ те, кто всегда первыми прибывают на места вражеских обстрелов, несмотря на все сложности, продолжают свою очень важную работу ради спасения людей. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, работникам и работницам всех экстренных служб, всем тем, чье сердце просто чувствует, что надо заботиться о других, надо помогать другим, когда от этого зависит жизнь", ‒ написал Зеленский.
Удар РФ по Украине
Утром 23 января в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли ракетоносцы и запустили ракеты по Украине. Ракетный удар страна-агрессор нанесла в том числе и по столице Украины. В Киеве есть пострадавшие и разрушения.
В результате утреннего ракетного удара РФ по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 - пострадали, сообщил глава МВД Игорь Клименко. В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаров.
Как сообщалось ранее, 23 января российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Всего за ночь зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство выпущенных ракет - баллистические.
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