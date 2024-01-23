Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадали

Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи.

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Ракетный удар по Украине забрал жизни пяти человек / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/synegubov

В результате утреннего ракетного удара РФ по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 - пострадали. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаров – в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие среди гражданских. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

В Киевской области спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.

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В Днепропетровской области в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.

В Харькове оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.

"Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления", - добавил Клименко.

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в количество раненых выросло до 35 человек. Среди них двое детей 10 и 12 лет.В тяжелом состоянии находятся 5 человек. Две женщины 56 и 40 лет погибли.

Ракетный удар РФ по Украине 23 января

Утром во вторник, 23 января, в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли в воздух пять бортов ТУ-22МС и запустили ракеты по Украине.

Ракетный удар страна-агрессор наносила в том числе и по столице Украины. Как рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов, сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические.

"Столица сегодня была атакована комбинированным ударом. Затем сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря. А потом, вероятно, была баллистика. Скорее всего, это были "Искандеры", – сказал он.

Крое того, РФ утром дважды атаковала ракетами Харьков и область.

По данным Воздушных сил, была уничтожена 21 российская ракета.

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