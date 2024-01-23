УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадали

Анна Ярославская
23 января 2024, 09:37
Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи.
Ракетный удар
Ракетный удар по Украине забрал жизни пяти человек / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/synegubov

В результате утреннего ракетного удара РФ по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 - пострадали. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаров – в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие среди гражданских. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

В Киевской области спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.

видео дня

В Днепропетровской области в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.

  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция
  • Ракетный удар по Киеву и Харькову
    Ракетный удар по Киеву и Харькову ГСЧС, Нацполиция

В Харькове оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.

"Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления", - добавил Клименко.

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в количество раненых выросло до 35 человек. Среди них двое детей 10 и 12 лет.В тяжелом состоянии находятся 5 человек. Две женщины 56 и 40 лет погибли.

Ракетный удар РФ по Украине 23 января

Утром во вторник, 23 января, в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли в воздух пять бортов ТУ-22МС и запустили ракеты по Украине.

Ракетный удар страна-агрессор наносила в том числе и по столице Украины. Как рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов, сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические.

"Столица сегодня была атакована комбинированным ударом. Затем сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря. А потом, вероятно, была баллистика. Скорее всего, это были "Искандеры", – сказал он.

Крое того, РФ утром дважды атаковала ракетами Харьков и область.

По данным Воздушных сил, была уничтожена 21 российская ракета.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ракета новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

11:45 Мир
РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цель

РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цель

10:10 Украина
Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадали

Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадали

09:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:46

ЕС готовит жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине - Bloomberg

11:45

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

11:28

"Так позорно упасть": EL Кравчук жестко распек сбежавшую в РФ Ани Лорак

11:06

Используют тактику истощения врага: почему ВСУ вышли из Крахмального - эксперт

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Козы - держитесь в тени, Драконам - романтика

Горящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 январяГорящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 января
10:44

Получают отпор и убегают: Гуменюк рассказала о боях на юге Украины

10:39

Церковный праздник 24 января: не завязывайте узлы в день преподобной Ксении

10:26

"За три рубля маму продаст": бывшая Тимощука рассказала, как он лжет детям по поводу РФ

10:10

РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цельФотоВидео

Реклама
09:54

"Палят из всего, что есть": начальник МВА рассказал о ситуации вблизи Авдеевки

09:42

За пару часов до концерта: в сеть попало видео выступления Меладзе, когда он узнал о смерти отцаВидео

09:41

20 баллистических и крылатых ракет: власти Киева озвучили детали удара по столице

09:37

Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадалиФото

09:36

Кофейная гуща незаменимая в ванной: что с ней делают хитрые хозяеваВидео

09:21

"Следующие месяцы будут критическими для Украины": у Байдена призвали Конгресс действовать

09:00

Европа к войне не готова, РФ способна захватить страны Балтии, как Крым - ГетьманЭксклюзив

08:50

Путинистку Талызину госпитализировали в тяжелом состоянии

08:10

Трамп избавился от Десантиса, но этого мало для победымнение

07:41

РФ атаковала Харьков: разрушен жилой дом, есть жертвы, пострадала 10-летняя девочка

07:08

В Киеве прогремели мощные взрывы: горели автомобили, есть жертва и пострадавшиеФото

Реклама
06:37

РФ запустила ракеты, по всей Украине объявлена тревога: что известно

06:10

Новый триумф Трампа?мнение

05:50

Что будет, если потеряли крестик: мольфар призывает не совершать самую большую ошибкуВидео

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти черепаху

05:10

Ракеты для Крымского моста: эксперт объяснил цель визита Макрона в Украину

04:30

Скорлупа будет отпадать сама по себе: как легко и за минуты почистить орехиВидео

04:00

Онемели руки и ноги: звезда "50 оттенков серого" попал к врачам после атаки насекомых

03:24

Мудрец, искатель или маг: как подобрать стиль для вашего архетипа

02:45

Бывшая невестка Елизаветы II получила второй за полгода тяжелый диагноз

02:15

РФ может открыть второй фронт: когда и где Путин планирует развязать новую войну

01:31

Желтое станет бeлым: 3 способа довести унитаз до идеального блеска

00:43

Там, где может напасть РФ: Польша и Литва проведут учения в Сувалкском коридоре

00:08

Останется хрустящим и не пожелтеет: простой рецепт нежного безе от шеф-кондитера

22 января, понедельник
23:41

МВА – о ситуации у Авдеевки: обстановка очень сложная, враг уничтожает город

23:06

Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

22:37

Вину не признал и выдумывал отмазки: суд отправил под стражу сына Гринкевича

22:35

Боррель ответил на уверенность Трампа закончить войну в Украине за "24 часа"

22:30

РФ созвала Совбез, чтобы пожаловаться на помощь Украине: в ООН ей отвесили пощечину

21:56

Как избавиться от ужасного храпа: с этим методом будете спать, как младенец

21:54

Какие джинсы будут в моде в 2024 году: стилист Рябич назвала трендовые модели

Реклама
21:38

Между ФРГ и Францией разразились споры из-за Украины: в Bloomberg узнали детали

21:28

Человек сгорел заживо: россияне жестоко обстреляли ХарьковщинуФото

20:54

Командующий Сырский о фронте: ситуация напряженная, РФ бьет артиллерией и БПЛА

20:46

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросает актерскую карьеру ради мечты

20:46

Украина может получить российские активы: в ЕС ошарашили приятными новостями

20:10

"Гринкевича московиты задержали": скандальная Фарион внезапно набросилась на ГБР

20:09

Вышел из гонки: республиканцы могут выдвинуть единого кандидата на выборах в США

19:42

Сколько воды надо пить в день: призер мирового чемпионата развеял миф

19:33

Карма действует: В РФ дали "по хвосту" предательнице Лолите, ей пришлось снова извиняться

19:20

Границу закроют на 50 лет: правительство готовит новые санкции против России

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять