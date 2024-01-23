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РФ запустила ракеты, по всей Украине объявлена тревога: что известно

Анна Ярославская
23 января 2024, 06:37обновлено 23 января, 07:37
Зафиксирован взлет двух бортов Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область). Кроме того, в воздушном пространстве РФ два Ту-22М3 с аэродрома Оленья.
Карта тревог, Ту-95 МС, ракетный удар
По всей Украине объявлена воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine

Утром во вторник, 23 января, российские оккупанты запустили по Украине ракеты. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксирован взлет двух бортов Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область). Кроме того, в воздушном пространстве РФ два Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область).

В Офисе президента призвали украинцев не снимать работу сил ПВО и не игнорировать ракетную тревогу.

видео дня

06:57 Ракеты двигаются в направлении Киева, предупредил "Николаевский Ванёк".

Под угрозой удара - Киевская, Житомирская и Винницкая области.

06:49 Первая группа ракет в Винницкой области сменила курс на север.

Вторая группа заходит в воздушное пространство Винницкой области, курс юго-западный.

06:44 В Воздушных силах сообщили, что вероятно осуществлены повторные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Первая группа ракет в западной части Винницкой области сменила курс на северо-западный (Староконстантинов).

06:33 Первая группа ракет заходит в воздушное пространство Винницкой области, курс западный.

Вторая группа - на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.

Ракеты двигаются по границе Киевской и Черкасской областей.

06:25 Первая группа ракет - на границе Киевской и Черкасской области, курс юго-западный.

Вторая группа в северной части Полтавщины, курс юго-западный.

06:18 Еще ракета в Сумской области – курс западный. Первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области, курс западный.

06:08 Известно о ракете в направлении Миргорода (вероятно Х-59).

06:02 В Воздушных силах сообщили о движении первой группы ракет в Сумской области в направлении Полтавщины и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 21 января Силы обороны юга Украины сообщили, что российские оккупанты могут ударить ракетами по Украине в любой момент. Враг увеличил присутствие ракетоносителей в Черном море, которые могут осуществить запуск ракет "Калибр". В настоящее время уровень ракетной угрозы повышен.

Как сообщал Главред, бывший командующий американскими Сухопутными силами в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что самолетам НАТО следует разрешить атаковать российские ракеты, запускаемые из районов Каспийского и Черного морей.

"Поскольку мы видим, что эти ракеты улетают в сторону Украины, мы должны иметь разрешение сбивать эти ракеты, чтобы защитить невинных людей. Также, неизвестно, залетят ли эти ракеты, например, в Польшу или Румынию, ведь некоторые ракеты уже входили в воздушное пространство Польши", - сказал Ходжес.

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