Уровень угрозы повышен: РФ может атаковать Украину ракетами

Российские оккупанты увеличили присутствие ракетоносителей в Черном море.

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Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: армия, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут ударить ракетами по Украине. Атака может произойти в любой момент. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Враг увеличил присутствие ракетоносителей в Черном море, которые могут осуществить запуск ракет "Калибр". В настоящее время уровень ракетной угрозы повышен.

"К фрегату вновь добавился малый ракетный корабль. Общий уровень ракетной угрозы повышен. Совместное снаряжение носителей - до 16 "Калибров". Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог, реагируйте оперативно!"- говорится в сообщении. видео дня

Удары РФ по Украине

Оккупанты уменьшают использование ракет "Калибр" из-за трудностей с логистикой, обеспечением и инфраструктурным обслуживанием. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечает, что даже несмотря на проблемы с этими ракетами, нужно ответственно относиться к ракетной опасности, которая, по ее словам, существует.

В то же время россияне усилили ракетные атаки на города Украины в последнее время. Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что причина активности РФ - страх перед истребителями F-16.

По словам эксперта Олега Жданова, ВС РФ изменила тактику ударов: теперь РФ осуществляет массированные обстрелы в 06:00-08:00, тогда как ранее россияне пытались наносить удары в 03:00-04:00. Это может быть связано с тем, что РФ ждет, когда в ВСУ будет пересменка операторов систем ПВО, отметил Жданов.

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