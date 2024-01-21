Путин перед "выборами" приготовил россиянам "сделку": в ГУР узнали детали

Признаки дестабилизации ситуации в стране-агрессоре России становится все труднее скрывать, поэтому Кремль приготовил новую модель социального договора.

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Путин перед "выборами" сделал ставку на "глубинный народ" - ГУР / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В ходе подготовки к выборам президента агрессора России Владимира Путина Кремль решил заключить новый социальный договор с россиянами. Проблемы нарастают, признаки дестабилизации обстановки скрывать все сложнее, поэтому Москва решила установить контакт с "глубинным народом" и пообещала ему денег. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что Кремль решил заключить новый социальный договор со своей ключевой электоральной группой.

"Неутешительный фон так называемой избирательной кампании в Кремле решили "подрисовать" путем похода Путина на контакт с так называемым "глубинным народом", - сказал Черняк.

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По его словам, в связи с отсутствием результатов на поле боя, международной изоляцией из-за войны против Украины, экономическими сложностями и падением уровня жизни поддержка боевых действий среди россиян снизилась, поэтому Кремль решил применить меры.

"Проведение всероссийского форума "Малая родина - села России" в январе 2024 года - одна из показательных иллюстраций попытки режима снизить общественное напряжение и оправдать преступные действия агрессивной Москвы", - отметил Черняк.

В частности, на форуме, Путин "пообещал" регионам газификацию, дороги, больницы и школы, а также говорил о поддержке участников войны, "победах России", "неэффективных" санкциях и "сплоченности" народа.

Также Андрей Черняк подчеркнул, что сейчас задача Кремля состоит в том, чтобы успокоить население, сохранить поддержку войны и не допустить дестабилизации ситуации. В случае социального взрыва у Путина рассчитывают на местные власти и силовиков.

Выборы Путина в России

Россия "хочет" к выборам Путина аннексировать юг и Харьковскую область, считает военный эксперт Алексей Мельник. Он акцентировал внимание на том, что в Москве прекрасно понимают – ни один из "присоединенных" регионов Украины оккупанты полностью не контролируют.

К выборам Путина Россия попытается захватить два города, считает Роман Свитан. По мнению военного эксперта, оккупанты попытаются "подарить" Путину к его "мероприятию" Авдеевку Донецкой области.

Россияне получили новое задание к выборам в России, считает офицер "Легиона Свободы" Леонид Поляков. Российские оккупанты планируют крупную операцию по захвату Купянска и Авдеевки.

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