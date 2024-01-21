Россияне перегруппировываются, ВСУ готовятся к наступлению РФ - Тарнавский

Украинские военные готовятся к увеличению активности врага на Таврическом направлении.

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ВСУ готовятся к наступлению оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

Украинские военные готовятся к увеличению активности врага на Таврическом направлении. Враг занимается перегруппировкой. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский.

"По состоянию на 6.00 сегодняшнего утра враг в течение двух суток не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличил активность артиллерии - зафиксировано 703 артобстрела. За прошедшие сутки было меньше боестолкновений, всего 30, и применений FPV-дронов. Но враг перегруппировывается и мы готовимся к увеличению его активности", - сказал Тарнавский.

Основные усилия оккупантов сконцентрированы возле Авдеевки, Невельского и Первомайского. На Авдеевском направлении бойцы ВСУ отбили 23 атаки врага. Еще 6 атак отбили у Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.

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Россияне пытались наступать возле Вербового. На Запорожском направлении ВСУ уничтожили российскую БМД-4.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" общие потери захватчиков составили 296 человек и 27 единиц военной техники. В частности, три танка, одна ББМ, одна артсистема и шесть автомобилей. Прекратил существовать один склад боеприпасов противника", - добавил Тарнавский.

Война в Украине

Россияне перешли в наступление по всему фронту, рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Оккупанты активно атакуют от Купянска Харьковской до Нью-Йорка Донецкой областей.

Россияне захватили село на Харьковщине и достигли успеха в районе Купянска, отметили аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, оккупанты могут достичь продвижения на линии Сватово-Купянск-Кременная.

Большая война будет продолжаться, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Путин будет пытаться захватить Украину, страны постсоветского пространства и добиваться господства в Европе. Западный мир должен усилить Украину для отражения российской агрессии.

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