Bild пишет о новой стратегии ВСУ: Украина меняет цели ударов по России

Украинские войска перешли к новым ударам по территории России.

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ВСУ отбивают атаку за атакой / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

ВСУ начали использовать новую стратегию в войне с Россией, утверждает корреспондент BILD Юлиан Репке. В частности, изменились цели для нанесения ударов по территории страны-агрессора.

Репке отмечает, что ВСУ были вынуждены поменять стратегию из-за сокращения обязательств по помощи от Запада на 90%. Вместе с тем, российские войска, несмотря на огромные потери, продолжают наступать.

"На данный момент поддержки со стороны США, главного спонсора Украины, нет вообще. Поэтому украинской армии приходится менять свою тактику", - сообщает Репке. видео дня

Сообщается, что украинские военные за несколько месяцев успешно переоборудовали зарубежные артиллерийские снаряды в собственные беспилотники-камикадзе.

Кроме того, за пределами фронта Киев нашел временную альтернативу освобождению оккупированных территорий - партизанские атаки украинского спецназа.

Также, по словам Репке, Киев переходит от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, которая обслуживает как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс.

Ситуация на фронте

Накануне стало известно, что украинские войска отступили из села Крахмальное, которое расположенное на автомобильной дороге Купянск-Сватово.

Крохмальное находилось под контролем российских войск в 2022 году, затем было освобождено во время Харьковской контрнаступательной операции Сил обороны Украины, а сейчас село снова оказалось под оккупацией россиян.

В то же время офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов сообщил, что российская армия накапливает силы и средства во временно оккупированных Донецке и Макеевке для возобновления наступательных действий возле Авдеевки.

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