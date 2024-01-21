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Россияне перешли в наступление по всему фронту: в ВСУ раскрыли детали

Юрий Берендий
21 января 2024, 13:10
В ВСУ отметили, что российские оккупационные войска проводят наступательные операции несмотря на колоссальные потери в живой силе и технике.
Россияне перешли в наступление по всему фронту: в ВСУ раскрыли детали
В ВСУ рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, Минобороны РФ

Оккупанты не изменили своих планов относительно наступательных операций на территории Украины, в частности на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ по линии от Купянска, что на Харьковщине до Нью-Йорка Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"Враг от своих намерений наступать не отказался. Продолжает активное наступление, активные наступательные действия по всей полосе оперативной группировки войск "Хортица" - от Купянска до Нью-Йорка", - рассказал он.

Владимир Фитьо отметил, что российские войска пытаются атаковать и продвигаться по всем направлениям даже при условии значительных потерь в технике и живой силе.

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"С начала этого месяца, по состоянию на 20 января было уничтожено вражеских 120 танков, 218 бронированных машин и 178 орудий и минометов различных калибров. В общем 7055 оккупантов были убиты или ранены в полосе ответственности "Хортица"", - сказал Фитьо.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, геолокационные снимки, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска захватили населенный пункт Крахмальное, расположенный на линии Кременная-Сватово (20 км северо-западнее Сватово).

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что только за одни минувшие сутки на фронте произошло более сотни боевых столкновений, которые были очень интенсивными.

Кроме этого, военный эксперт Дмитрий Снегирев, который является сопредседателем ГИ "Правое дело", считает, что приоритетом для противника есть Купянско-Лиманское направление.

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