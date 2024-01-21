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Лишних повесток от ТЦК больше не будет - Минобороны

Елизавета Бельмас
21 января 2024, 12:07
В Министерстве обороны Украины сообщили об устранении неполадок в электронном реестре.
Лишних повесток от ТЦК больше не будет
Лишних повесток от ТЦК больше не будет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, visit.ua

ТЦК приступили к оптимизации работы и лишние повестки больше не будут приходить гражданам. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

По ее словам, после того, как в Украине примут соответствующий законопроект, заработает электронный кабинет военнообязанного для актуализации данных.

Для того, чтобы военнообязанные актуализировали данные о себе, будет выделен отдельный период. После этого ТЦК будут использовать эти данные для своей повседневной работы. При этом, Катерина Черногоренко утверждает, что верификацию данных в электронном реестре "Оберег" уже провели, а Министерство обороны перевело бумажную информацию в цифровой формат.

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К тому же, этот реестр поможет улучшить работу ТЦК и перестать отправлять дублированные повестки.

"Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанным прибыть в ТЦК. Это должно работать как часы, ТЦК должен иметь верифицированные списки военнообязанных", - добавила Черногоренко.

Мобилизация в Украине - актуальная информация

Напомним, в стране приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

Также, около недели назад Верховная Рада Украины отозвала законопроект о мобилизации и вернула его на доработку Кабинету Министров вместе с замечаниями, которые коснулись разных норм. О том, что конкретно потребовали изменить в ВР сообщил Руслан Стефанчук.

Помимо прочего, в Украине есть потребность увеличивать мощности собственных оборонных предприятий, это повлияет на ход мобилизации и бронирования от нее некоторых граждан. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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