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"Пропетлять" от армии не выйдет: в Украине повестки будут рассылать по-новому

Алексей Тесля
20 января 2024, 01:30
Верификация данных в электронном реестре "Оберіг" уже проведена, подчеркнула Екатерина Черногоренко.
'Пропетлять' от армии не выйдет: в Украине повестки будут рассылать по-новому
В Украине изменен порядок рассылки повесток / Коллаж: Главред, фото: УП, УНИАН

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказал о том, как в Украине реформируют систему отправки повесток военнообязанным гражданам.

Верификация данных в электронном реестре "Оберіг" уже проведена, поэтому после принятия соответствующего законопроекта будет запущен электронный кабинет военнообязанного, рассказала она в эфире информационного телемарафона.

Представитель Минобороны уточнила, что электронный кабинет планируют запустить в работу во втором квартале этого года.

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"Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей повседневной работе", — отметила замминистра обороны.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что верификация данных в электронном реестре "Оберіг" уже проведена, следовательно Минобороны перевело бумажную информацию в цифровую.

"Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанным прибыть в ТЦК. Это должно работать как часы, ТЦК должны иметь верифицированные списки военнообязанностей", — добавила Черногоренко.

Ранее Михаил Федоров дал однозначный ответ насчет повесток через "Дію". Вице-премьер прокомментировал вероятность выдачи повесток через приложение "Дія".

Напомним, ранее Валерий Залужный рассказал об электронных повестках. Главнокомандующий также упомянул и о "реестре должников" и объяснил детали.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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повестка мобилизация в армию Минобороны Украины
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