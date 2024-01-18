В Украине забронируют от мобилизации еще одну категорию граждан: кого коснется

В Министерстве обороны запланировали новые правила.

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В Украине забронируют от мобилизации еще одну категорию граждан / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны

В Украине есть потребность увеличивать мощности собственных оборонных предприятий, это повлияет на ход мобилизации и бронирования от нее некоторых граждан. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в Facebook.

По ее словам, правила бронирования военнообязанных сотрудников оборонительно-промышленного комплекса изменятся.

Предприятия такого комплекса во время войны должны работать "как часы" и наращивать объем производства, для чего, соответственно, нужны люди.

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"Именно этот вопрос решают изменения в постановлении Правительства №76 от 27 января 2023 года", - написала Наталья Калмыкова.

Помимо прочего, она объяснила, что теперь военнообязанные сотрудники предприятий и организаций, которые обозначены Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными для обороны, бронируются:

независимо от звания, возраста, военной специальности

без ограничений в количестве военнообязанных, которые подлежат бронированию

"Принятие этого постановления - результат совместной позиции и работы Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики", - добавила заместитель министра.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине могут принять решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов и изъятии данной нормы из законопроекта. Об этом рассказали в редакции РБК-Украина.

Также, в стране приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

Помимо прочего, около недели назад Верховная Рада Украины отозвала законопроект о мобилизации и вернула его на доработку Кабинету Министров вместе с замечаниями, которые коснулись разных норм. О том, что конкретно потребовали изменить в ВР сообщил Руслан Стефанчук.

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