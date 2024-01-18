В Украине забронируют от мобилизации еще одну категорию граждан: кого коснется

В Украине есть потребность увеличивать мощности собственных оборонных предприятий, это повлияет на ход мобилизации и бронирования от нее некоторых граждан. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в Facebook.
По ее словам, правила бронирования военнообязанных сотрудников оборонительно-промышленного комплекса изменятся.
Предприятия такого комплекса во время войны должны работать "как часы" и наращивать объем производства, для чего, соответственно, нужны люди.
"Именно этот вопрос решают изменения в постановлении Правительства №76 от 27 января 2023 года", - написала Наталья Калмыкова.
Помимо прочего, она объяснила, что теперь военнообязанные сотрудники предприятий и организаций, которые обозначены Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными для обороны, бронируются:
- независимо от звания, возраста, военной специальности
- без ограничений в количестве военнообязанных, которые подлежат бронированию
"Принятие этого постановления - результат совместной позиции и работы Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики", - добавила заместитель министра.
Мобилизация в Украине
Напомним, в Украине могут принять решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов и изъятии данной нормы из законопроекта. Об этом рассказали в редакции РБК-Украина.
Также, в стране приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.
Помимо прочего, около недели назад Верховная Рада Украины отозвала законопроект о мобилизации и вернула его на доработку Кабинету Министров вместе с замечаниями, которые коснулись разных норм. О том, что конкретно потребовали изменить в ВР сообщил Руслан Стефанчук.
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