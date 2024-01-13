Из законопроекта о мобилизации могут убрать бронь для депутатов: о чем это говорит

Депутатов будут мобилизовать?

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Из законопроекта о мобилизации могут убрать бронь для депутатов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине могут принять решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов и изъятии данной нормы из законопроекта. Об этом рассказали в редакции РБК-Украина.

Как уже иизвестно, резонансный законопроект о мобилизации был отправлен на доработку в Министерство обороны после того, как его отозвало правительство.

Согласно данным редакции РБК-Украина, в планах у тех, кто разработал законопроект есть частичное смягчение норм, однако в целом концепция может не поменяться.

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По словам одного из депутатов от "Слуги народа", останется в частности норма про ограничения для уклонистов. Всё дело в том, что пока непонятно, как расширить базу мобилизованных без карательных мероприятий для уклонистов.

Также он добавил, что в законопроекте, помимо прочего, могут убрать норму о брони для депутатов и чиновников.

"Очевидно, будем убирать бронь для депутатов и чиновников, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", - сказал депутат.

При этом, радоваться демократическому подходу к мобилизации гражданам пока рано. Норма о брони для нардепов уже есть в законодателстве, а именно - в законе о статусе народного депутата. Получается, из законопроекта о мобилизации уберут лишь "дубль" нормы, которая уже и так прописана в украинском законодательстве, а следственно - никто не будет мобилизовать членов правительства.

Также, избегая ажиотажа и излишней "радости" акцентирует на этом внимание и всем известная скандальная Марьяна Безуглая. На свой странице в Фейсбук она написала:

"Спокойно! Не паникуйте! Убирается дублирование. Ваши права прописаны отдельной статьей в Законе "Про статус народного депутата Украины", - обратилась она к возмущенным коллегам.

Мобилизация в Украине

Напомним, новый законопроект вернули на доработку. Решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Также, советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал перспективы принятия нового закона о мобилизации. Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, законопроект о мобилизации будет принят в любом случае.

Помимо прочего, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.

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