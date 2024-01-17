Ограничения прав в законопроекте о мобилизации: какие замечания ВР сделала Кабмину

Около недели назад Верхованя Рада Украины отозвала законопроект о мобилизации и вернула его на доработку Кабинету Министров вместе с замечаниями, которые коснулись разных норм. О том, что конкретно потребовали изменить в ВР сообщил Руслан Стефанчук "Укринформу".
Согласно словам спикера ВР, основными замечаниями стали:
- вопрос ограничения конституционных прав граждан
- призыв людей с инвалидностью
- электронное решение вопросов, связанных с учетом военнообязанных
К слову, что не маловажно, по словам Стефанчука, конкретные термины подачи доработанного проекта нового закона не обговаривались.
"Для нас важен не срок, для нас важно качество правового материала, который поступает в Верховную Раду", - объяснил спикер ВР.
Он также добавил, что нардепы приступят к предметному рассмотрению, как только новая редакция законопроекта будет готова и поступит в руки парламентариев.
Законопроект о мобилизации
Напомним, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.
Также, в Украине могут принять решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов и изъятии данной нормы из законопроекта. Об этом рассказали в редакции РБК-Украина.
Помимо прочего, В Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.
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