Ограничения прав в законопроекте о мобилизации: какие замечания ВР сделала Кабмину

В Верховной Раде Украины назвали, какие замечания и правки передали Кабинету Министров на доработку.

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Какие замечания ВР сделала Кабмину / коллаж: Гларвед, фото: УНИАН, Википедия

Около недели назад Верхованя Рада Украины отозвала законопроект о мобилизации и вернула его на доработку Кабинету Министров вместе с замечаниями, которые коснулись разных норм. О том, что конкретно потребовали изменить в ВР сообщил Руслан Стефанчук "Укринформу".

Согласно словам спикера ВР, основными замечаниями стали:

вопрос ограничения конституционных прав граждан

призыв людей с инвалидностью

электронное решение вопросов, связанных с учетом военнообязанных

К слову, что не маловажно, по словам Стефанчука, конкретные термины подачи доработанного проекта нового закона не обговаривались.

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"Для нас важен не срок, для нас важно качество правового материала, который поступает в Верховную Раду", - объяснил спикер ВР.

Он также добавил, что нардепы приступят к предметному рассмотрению, как только новая редакция законопроекта будет готова и поступит в руки парламентариев.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.

Также, в Украине могут принять решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов и изъятии данной нормы из законопроекта. Об этом рассказали в редакции РБК-Украина.

Помимо прочего, В Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

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