Большая война будет продолжаться: у Зеленского назвали главную цель Путина

Михаил Подоляк призвал усиливать Украину более высокотехнологичным оружием.

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Михаил Подоляк / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность мирных переговоров Украины со страной-агрессором РФ.

Украина не будет вести переговоры с Россией, подчеркнул он в интервью немецкому изданию Bild.

"Война будет длиться, по представлениям Путина, пока он не завоюет всю территорию Украины, пока не достигнет господства в Европе, пока не завоюет другие постсоветские территории. Человек не пойдет на большую войну, разрушив свою репутацию и отношения, если хочет довольствоваться малым. Это нонсенс ", - говорит представитель ОП. видео дня

Вместе с тем он обратил внимание на необходимость сбалансирования в вопросе поставок Украине вооружений для отражения агрессии РФ и призвал усиливать Силы обороны высокотехнологичным оружием.

Подоляк резюмировал, что на сегодня линия фронта составляет 1300 км, а боевые действия ведутся на 600-800 км, поэтому Россия за год войны не достигла существенного прогресса.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом. Страна-агрессор РФ отходит от своей информационной операции, призванной симулировать интерес к диалогу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Запад меняет стратегию и хочет заставить Зеленского пойти на переговоры с РФ. Пентагон и Белый дом хочет, чтобы Украина перешла к стратегической обороне.

Как ранее сообщалось, Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. Во время "прямой линии" он сказал, что считает Одессу "русским городом" и заявил, что Москва собирается завершать войну только тогда, когда "достигнет своих целей".

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