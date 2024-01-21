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В Севастополе раздались взрывы: оккупанты жалуются на ракеты ВСУ

Яна Ставская
21 января 2024, 14:07
Российские пропагандисты утверждают, что над полуостровом сработала их ПВО.
Крым, взрывы в Крыму
В Крыму снова взрывы / скрин, УНИАН

Днем, 21 января, в Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские ресурсы жалуются на воздушную атаку ВСУ. "Власти" утверждают, что у полуострова работала ПВО.

В связи с воздушной тревогой российские войска снова перекрывали Крымский мост, пишет ТАСС. ВС РФ применили табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.

Ракеты, нацеленные на военные объекты в Крыму, сбили якобы в районе оккупированного Геническа, сообщил, в свою очередь, коллаборант Сальдо.

видео дня

Минобороны России отчитывается о "сбитии" двух авиационных ракет у западного побережья временно оккупированного полуострова.

Удары по оккупантам

В ночь на 21 января в ряде российских областей прогремели взрывы. Известно об атаке БПЛА на авиаремонтный завод в Смоленской области России.

Также этой ночью был атакован завод "Щегловский вал" в Туле, где изготавливаются зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". По данным источников СМИ, это была плановая операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В свою очередь, Глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя взрывы в России, подчеркнул, что в ближайшем будущем не предвидится никаких кардинальных изменений: "Все, что мы сделали, мы будем делать и в дальнейшем".

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война в Украине новости Крыма война России и Украины
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