Атака на российский нефтяной терминал: стало известно, кто ее организатор

В российском Усть-Луге атаковали морской терминал. Кто за этим стоит - расскажет Главред.

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Стало известно, кто стоит за атакой на нефтяной терминал в России / коллаж: Галвред, фото: скриншот

В ночь с 20 на 21 января беспилотные летательные аппараты атаковали стратегический нефтянной терминал, там произошел взрыв. В редакции ТСН, ссылаясь на собственные источники, сообщили, кто стоит за этой атакой.

По данным источников, цели были атакованы беспилотниками СБУ. Они попали четко по месту назначения, после чего там начался масштабный пожар, который горит и по сейчас, а россиянам пришлось эвакуироать сотрудников.

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Также есть информация о том, что нефтянной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области - стратегически важный объект в России. Там перерабатывается топливо, которое Российская Федерация поставляет своим военным.

"Успешная атака на такой терминал доставляет не только экономических убытков врагу, лишая оккупантов возможности зарабатывать деньги на ведение войны в Украине, но и значительно усложнит логистику топлива для военных РФ", - сообщили в источниках ТСН.

Взрывы в России

Напомним, в российском городе Тула, расположенном примерно в 180 км от Москвы, вечером, 20 января, произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал "Тула. События". Министерство обороны России заявило, что силы противовоздушной обороны отразили атаку якобы "украинского беспилотника" над городом. По предварительным данным, в результате взрывов не было жертв или разрушений.

Также, в ночь на воскресенье, 21 января, в Ленинградской области Российской Федерации состоялась новая атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Местные жители услышали шум дронов, после чего в районе терминала морского торгового порта в поселке Усть-Луга, расположенном на берегу Финского залива Балтийского моря, прогремели взрывы. Об этом говорится в сообщениях российских телеграмм-каналов.

Немного позже стало известно, что целью атаки беспилотников в ночь на 21 января стали авиаремонтный завод в Смоленской области России, который занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники. Также этой ночью был атакован завод "Щегловский вал" в Туле, где изготавливаются зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". По данным источников, это была плановая операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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