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В нескольких областях России прогремели взрывы: оккупанты заявили, об атаке БПЛА

Руслана Заклинская
21 января 2024, 00:37
В городе Тула, а также в Орловской и Смоленской областях РФ прогремела серия взрывов.
В нескольких областях России прогремели взрывы: оккупанты заявили, об атаке БПЛА
В РФ состоялась серия взрывов / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В российском городе Тула, расположенном примерно в 180 км от Москвы, вечером, 20 января, произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал "Тула. События".

Министерство обороны России заявило, что силы противовоздушной обороны отразили атаку якобы "украинского беспилотника" над городом. По предварительным данным, в результате взрывов нет жертв или разрушений.

Также взрывы прогремели в Орловской и Смоленской областях РФ. Минобороны РФ сообщило об уничтожении дронов самолетного типа с помощью средств противовоздушной обороны. При этом не сообщается о последствиях или повреждениях в результате сбития беспилотников.

видео дня

Взрывы в России

Напомним, в ночь на 16 января в Воронеже произошла серия взрывов, местные слышали по меньшей мере пятнадцать. По словам губернатора, их осуществили украинские беспилотники.

Также в российском Белгороде ночью с 29 на 30 декабря произошли взрывы, которые слышали не только в городе, но и по всей области. Губернатор региона сообщил об одном погибшем и пострадавшем.

Как сообщал Главред, в городе Подольск Московской области в ночь на 18 января прогремели взрывы, которые оккупанты объясняют сбиванием дрона, летевшего в направлении Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника

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