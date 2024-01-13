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В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: в городе поднимается дым

Алёна Воронина
13 января 2024, 09:07
Произошло несколько взрывов, после которых в нескольких районах города виден дым.
Взрывы в Бердянске, взрыв
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы/ коллаж: Главред, фото: Telegram Федоров, УНИАН

В оккупированном Бердянске утром в субботу, 13 января, прогремели взрывы. После них в городе начал подниматься дым.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что дым после взрывов местные жители видят в нескольких районах города.

"Бердянск – громко. Вся Украина "тревожилась", оккупированные территории решили не отставать. Жители курортного города сообщили о звуках взрывов, после которых в нескольких районах виден дым", – написал Федоров.

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Также о взрывах в Бердянске сообщал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отмечал, что поднимается дым из района комендатуры, а также громко в центре города.

"В Бердянске взрыв. Наши партнеры сообщают, что поднимается дым из района комендатуры и громко в центре. Дым со стороны Приморской площади. Или что-то вдруг сдетонировало, или кара небесная. Детали устанавливаются", – написал Андрющенко в Telegram.

После первого взрыва, который, по словам Андрющенко, произошел примерно в 08:05, раздался второй.

"Бердянск. Еще один взрыв и оккупанты включили сигнал воздушной тревоги. Взрывы в районе порта. Возможно российское ПВО. Сбивает очередным судном наши ракеты. По крайней мере надеемся на это", – отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму. Николай Олещук сообщил, что Силы обороны ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

Напомним, на Урале прогремели взрывы на железной дороге. Появились фото устройств, закрепленных на цистернах железнодорожного состава, взорванного в Нижнем Тагиле.

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