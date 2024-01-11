Взрывы гремели в трех областях РФ: россияне пожаловались на массовую атаку БПЛА

Беспилотники заметили над территорией Калужской, Ростовской и Тульской областей.

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В РФ пожаловались на атаку беспилотников / pixabay.com

Сразу три области РФ попали под удары беспилотников в ночь на 11 января, заявили в минобороны страны-агрессора.

В сообщении подчеркивается, что утром 11 января их ПВО якобы сбила по меньшей мере три украинских БпЛА над территорией Калужской, Ростовской и Тульской областей.

Как рассказал губернатор Калужской области Владислава Шапша, в Калуге над насосной станцией взорвался беспилотник.

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"В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет", — написал чиновник.

Других подробностей Шапша не сообщил.

При этом об атаке беспилотников сообщал губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев. По его словам, 2 беспилотника были сбиты над территорией Каменского района.

"Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются", — написал Голубев.

"Бавовна" в РФ

Напомним, ранее в городе Орел в России прогремели взрывы. Российские жители пожаловались на атаку беспилотников.

Пропагандисты в Telegram сообщили, что на территории нефтебазы Орелнефтепродукт и энергетической компании Орелэнерго рухнули БПЛА.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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