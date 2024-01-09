Прилет по нефтебазе и объекту энергетики: в РФ мощные взрывы после ударов дронов

Под удар попали нефтебаза в Орле, а также предприятие "Орелэнерго".

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В Орле прогремели мощные взрывы / t.me/s/breakingmash

В результате атаки беспилотников под удар попали нефтебаза в Орле, а также предприятие "Орелэнерго".

Кроме того, взрывы в результате работы ПВО РФ также слышали в Курской области, сообщает Mash.

Подчеркивается, что под удар дрона-камикадзе попала нефтебаза "Орелнефтепродукт" в Орле.

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Сообщается, что БПЛА попал в резервуар с топливом. При этом в Сети появились кадры пожара, возникшего в результате "прилета".

Еще один дрон атаковал компанию "Орелэнерго", осуществляющую поставки и продажу электроэнергии по Орловской области. Уже известно о трех пострадавших после атак беспилотников.

Еще один дрон-камикадзе упал около ФГУ "Мостовое Дорожное предприятие" в Маслозаводском переулке в Орле.

/ Telegram

Кроме того, российские СМИ также сообщают, что якобы три дрона сбила ПВО в небе над Курском, все они летели в район международного аэропорта им. Гуревича.

Также российское ПВО якобы отработало по беспилотникам над городом Курчатовым и в районе села Горналь. При этом в результате падения обломков после работы ПВО РФ погибла местная жительница.

"Бавовна" в РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белгороде взрывы ракет ПВО РФ: обломки ударили по жилым домам, есть раненые. Очевидцы выкладывали в Сети кадры с записью мощных взрывов, которые гремели в Белгороде.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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