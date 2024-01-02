В Белгороде взрывы ракет ПВО РФ: обломки ударили по жилым домам, есть раненые

Очевидцы выкладывали в Сети кадры с записью мощных взрывов, которые гремели в Белгороде.

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В Белгороде прогремела серия взрывов / Telegram

В российском Белгороде утром 2 января прогремели взрывы, в городе есть разрушения в результате падения обломков.

По сообщениям местных Telegram-каналов, в городе прогремели сильные взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога.

При этом местных жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. "Над областью громко", - говорилось в сообщениях.

видео дня

В то же время очевидцы выкладывали в Сети кадры с записью мощных взрывов, которые гремели в Белгороде. Вместе с тем многие жители жаловались на то, что во время воздушной тревоги многие городские убежища оказались закрытыми.

Также появилась информация о пусках ракет ПВО и падении обломков прямо на улицы и дома в Белгороде. Уточняется, что обломки ударили по жилым домам, автомобилям и улицам города.

По заявлению местных властей, над Белгородом российская ПВО якобы сбила 4 воздушные цели "на подлете к городу".

По предварительным данным, в результате падения обломков после работы российского ПВО есть один пострадавший, он находится в тяжелом состоянии.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 4 воздушных цели на подлете к городу", - сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Смотрите видео - взрывы в Белгороде в результате работы ПВО РФ:

/ Скриншот

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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