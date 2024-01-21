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Мир с Россией "в обмен" на Крым и Донбасс: Зеленский назвал условие Украины

Андрей Ганчук
21 января 2024, 17:19
Завершить войну в Украине лучше было бы политическим путем, но Путин не хочет никакого мира с Киевом, а стремится к оккупации страны, сказал Владимир Зеленский.
Путин, Зеленский
Украина не подпишет с Россией мир "в обмен" на Крым и Донбасс - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Офис президента

Украина не будет подписывать с агрессором Россией мирное соглашение в том случае, если оно будет предусматривать "передачу" под контроль Москвы оккупированные территории Крыма и Донбасса. Глава Кремля Владимир Путин стремится не к миру, а оккупации страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью британскому телеканалу Channel 4 News он рассказал о том, что мир с Украиной Путину не нужен. Глава РФ стремится оккупировать всю страну.

"Он (Путин) не хочет никакого мира с Украиной", - считает Зеленский.

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По словам украинского гаранта, он не может себе представить подписание договора с Россией, согласно которому захваченные Крым и Донбасс якобы отойдут Москве.

"Если мы хотим остановить его (Путина – Ред.), если мир не хочет, чтобы это повторилось, чтобы не было этой агрессии через несколько лет, то лучше справиться с ней теперь. Если мы действительно хотим мира в Европе – не только в Украине – нам всем действительно нужно понять, что Украина действительно независима", - отметил Зеленский.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что "политический путь возвращения нашей независимости" был бы лучшим вариантом, чем военный.

Завершение войны Украины и России

В Минобороны назвали главное условие подписания мира и завершения войны с РФ – заместитель министра Иван Гаврилюк сказал, что боевые действия должны закончиться переговорами и лишением России ядерного оружия. Нужно создать механизм, который станет предохранителем от нового нападения врага.

Переговоры с Россией возможны только в случае ее глобального поражения, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, РФ как государство должно потерпеть поражение по всем фронтам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным на Западе. Он призвал услышать звуки взрывов в Украине всем, кто говорит об "усталости" и "диалоге" с Москвой.

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Владимир Зеленский Владимир Путин новости Крыма новости Донбасса война России и Украины
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