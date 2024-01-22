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Удары по россиянам: генерал из США предложил самолетам НАТО атаковать цели РФ

Алексей Тесля
22 января 2024, 08:54
Союзники должны объединиться и помочь Украине победить Россию, убежден Бен Ходжес.
Ходжес, F-16
Бен Ходжес считает необходимым применять F-16 против целей РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Самолетам НАТО следует разрешить атаковать российские ракеты, запускаемые из районов Каспийского и Черного морей, заявил бывший командующий американскими Сухопутными силами в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Поскольку мы видим, что эти ракеты улетают в сторону Украины, мы должны иметь разрешение сбивать эти ракеты, чтобы защитить невинных людей. Также, неизвестно, залететь ли эти ракеты, например, в Польшу или Румынию, ведь некоторые ракеты уже входили в воздушное пространство Польши", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

Американский военачальник пояснил, что то же самое происходит в Красном море, где ВМС США сбивают ракеты, направляющиеся к кораблям из других стран.

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"Почему бы нам не использовать тот же принцип и концепцию, чтобы сбивать ракеты, направленные на невинных людей в Украине?", - говорит он.

При этом собеседник считает, что для принятия соответствующего решения необходима политическая воля.

"Мы не мыслим стратегически. Именно здесь, на мой взгляд, Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, Франция и другие союзники должны объединиться и организоваться с точки зрения нашей политической воли, оборонной промышленности и нашего военного потенциала. Помочь Украине победить Россию, помочь Израилю уничтожить ХАМАС, удержать Северную Корею от любых действий. Мы должны решить, что хотим победить", - добавил Ходжес.

Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ массированно атаковала Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе.

Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

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Бен Ходжес война России и Украины ракетный удар
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