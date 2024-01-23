20 баллистических и крылатых ракет: власти Киева озвучили детали удара по столице

Русские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем - баллистические, говорят в КГВА.

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В КГВА отметили, что количество и точный вид ракет предоставят Воздушные силы ВСУ / коллаж Главред, фото КМВА и скриншот

Российские войска утром во вторник, 23 января 2024 года нанесли комбинированный удар по Киеву (сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические). Об этом сказал спикер КГВА Михаил Шаманов со ссылкой на эфир единого телемарафона.

"Столица сегодня была атакована комбинированным ударом. То есть сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря. А затем, вероятно, была баллистика. Скорее всего, это были "Искандеры", - сказал он.

Шаманов также отметил, что количество и точный вид ракет предоставят Воздушные силы ВСУ.

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Позднее по ситуации высказался и первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"По предварительным данным, на Киев летело около 20 ракет, их все уничтожили силы нашей ПВО. По состоянию на сейчас, проходит эвакуация из нескольких пятиэтажек из-за неразорвавшейся боевой части ракеты. Ее одна часть во дворе дома, другая часть - в одной из квартир", - заявил чиновник.

Напомним, российские войска утром 23 января нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве загорелись авто и начался пожар в доме.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в настоящее время известно о 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте.

Позднее он уточнил, что по состоянию на 09:20 в результате российской ракетной атаки в столице зарегистрировано 18 пострадавших. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей.

Одному 13-летнему парню и четырем взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь.

Кроме того, в Харькове в результате российских обстрелов разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. Также сообщалось об отсутствии электроэнергии и отчасти воды в одной из частей Киевского района города. Как позднее написал харьковский губернатор Олег Синегубов, по обновленным данным, в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины.

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