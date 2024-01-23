Горящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 января

Русские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Украине - утром во вторник, 23 января 2024 года.

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Результаты ракетной атаки оккупантов 23 января в Соломенском районе Киева / КМВА

Утром во вторник, 23 января 2024 года, русские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Украине. Об этом предупредили офицеры Воздушных сил ВСУ в официальном Telegram-канале.

По их информации, сперва группа ракет в западной части Винницкой области взяла курс на северо-западный (Староконстантинов).

Чуть позднее офицеры ВС ВСУ предупредили о баллистической ракете по направлению к Днепру и Павлограду.

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Кроме того, движение ракет было зафиксировано над Черкасской, Винницкой, Запорожской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областями.

Далее стало известно о том, что в Киеве и Харькове прогремели взрывы.

"В Святошинском районе пылает здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в здание детсада. В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место. Сейчас одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе. Возгорание в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", ‒ написал мэр Киева Виталий Кличко.

Позднее он уточнил информацию о последствиях ракетной атаки оккупантов.

"В Печерском районе тушат пожар в нежилом здании. Информация о попадании в детсад в Святошинском не подтвердилась. Рядом с помещением заведения горят машины.В Святошинском районе пылает нежилое двухэтажное здание. Службы работают на месте.Сейчас уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте. В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракеты. Происходит эвакуация людей из дома", - написал мэр.

"В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство - с минно-взрывными травмами. Информация уточняется", - написал руководитель КГВА Сергей Попко.

Еще позднее пришла информация из Харькова.

"В результате утреннего обстрела имеем полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из самых пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов", ‒ написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Позднее ситуацию уточнил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка. По обновленным данным, в результате вражеских обстрелов Харькова погибли 2 женщины. Медики экстренной помощи продолжают осмотр мест попаданий", - написал он.

Кроме того, как сообщает начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, русские оккупанты обстреляли множество объектов в регионе

Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина.

В другом районе города россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все профильные службы.

Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. По предварительной версии событий – двумя ракетами С-300.

"В 4.00: три ракеты по гражданским объектам в г. Харькове и две по гражданскому объекту в г. Балаклея. Есть пострадавшие! В 7.15-7.20 повторные удары по тем же локациям в городе Харькове, где в то время работали работники ГСЧС и полиции. Есть раненые и погибшие гражданские, раненые работники полиции, которые осуществляли разбор завалов. Точные данные по пострадавшим будут предоставлены позже", - чуть позднее написал руководитель начальник Главка Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Как позднее написал руководитель Днепровской ОГА Сергей Лысак, в результате ракетной атаки на Павлоград погибло 2 людей.

"В результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, 2 погибших. Есть пострадавшие. Вся информация - после отбоя. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте в безопасных местах", - говорится в тексте его сообщения.

"Опять удары по гражданским, попадания в жилые дома, террор россиян. Мир должен понимать, что остановить этот террор возможно только силой. А также мир должен помнить, что российские ракеты сейчас летят по Украине, но, если продемонстрировать слабость сегодня, завтра они будут лететь по западным городам", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, российские оккупанты только за один день, 21 января, обстреляли более 100 украинских населенных пунктов. В результате есть погибшие и раненые.

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов заявил, что оккупационные войска РФ изменили тактику ракетных ударов по Украине. В последнее время РФ совершает массированные обстрелы в 06:00-08:00. Ранее россияне пытались наносить удары в 03:00-04:00.

По словам Жданова, это может быть связано с тем, что РФ ждет, когда в ВСУ будет пересменка операторов систем ПВО.

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