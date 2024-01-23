РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цель

23 января 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
Как сообщили в Воздушных силах, всего за ночь зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство выпущенных ракет - баллистические, а именно:
- 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области – в направлении Харьковщины;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс, РФ);
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22МС из Брянска и Орловской области – в направлении Харьковщины и Сумщины;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – Белгородская и Воронежская области);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Белгородская область – РФ).
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны были уничтожены:
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М";
- управляемая авиационная ракета Х-59.
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Ракетный удар РФ по Украине 23 января
Утром во вторник, 23 января, в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли в воздух пять бортов ТУ-22МС и запустили ракеты по Украине.
Ракетный удар страна-агрессор наносила в том числе и по столице Украины. Как рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов, сегодня утром оккупанты нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические.
Крое того, РФ утром дважды атаковала ракетами Харьков и область.
По данным МВД, в результате утреннего ракетного удара РФ по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 - пострадали.
В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаров. Один человек погиб, есть пострадавшие среди гражданских. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.
В Киевской области повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.
В Днепропетровской области в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.
В Харькове оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 35 пострадали.
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