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Республиканец Джонсон не будет выносить помощь Украине на рассмотрение Конгресса - NYT

Анна Ярославская
14 февраля 2024, 07:49обновлено 14 февраля, 08:33
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон раскритиковал законопроект за исключение положений о безопасности американской границы.
Майк Джонсон, военная помощь
Майк Джонсон не будет выносить законопроект с помощью Украине на рассмотрение в Палате представителей / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о военной помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Джонсон раскритиковал этот законопроект за исключение положений о безопасности американской границы, пишет New York Times.

"Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссий четко заявили, что любое законодательство о национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей границе", — подчеркнул Джонсон.

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Сенаторы надеются, что Палата представителей все-таки примет законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Президент США Джо Байден также призвал Джонсона вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно".

"Я призываю спикера разрешить полному составу Палаты представителей высказаться, и не позволить меньшинству самых экстремальных голосов в Палате заблокировать этот законопроект даже для голосования", — заявил глава Белого дома.

Глава Белого дома отметил, что поддержка этого законопроекта покажет украинцам и другим международным партнерам, что "что Америке можно доверять. На Америку можно положиться и что Америка выступает за свободу".

Также Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

"Вы должны решить, вы за Украину или за Путина. Мы никогда ни перед кем не преклоняемся, и тем более не перед Владимиром Путиным", — заявил Байден.

Однако, как пишет NYT, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что законопроект может пройти через Палату представителей только для двухпартийной коалиции, подобной той, что есть в Сенате.

Военная помощь Украине

8 февраля Сенат принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

11 февраля Сенат США проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.

13 февраля Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Американский лидер Джо Байден обратился к Палате представителей США с призывом как можно быстрее поддержать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно для Украины. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, пока войска РФ продолжают атаковать, а Путин мечтает покорить украинский народ", - цитирует Белый дом позицию Байдена.

В то же время вероятный кандидат на пост президента США, 45-й глава государства Дональд Трамп "призвал" Сенат не голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что Штаты должен давать деньги в долг, а не просто так.

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