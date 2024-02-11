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Возобновление помощи Украине: Сенат США принял важное решение

Юрий Берендий
11 февраля 2024, 22:48
Сенат США стал на шаг ближе к окончательному принятию решения о помощи Украине.
Возобновление помощи Украине: Сенат США принял важное решение
Сенат США приблизил голосование за помощь Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Сегодня, 11 февраля, Сенат США во время процедурного голосования поддержал законопроект, который предусматривает предоставление Украине, Израилю и Тайваню дополнительной финансовой помощи. Окончательное голосование по принятию данного законопроекта может состояться уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters.

18 республиканцев поддержали законопроект после того, как Дональд Трамп, главный кандидат от республиканцев на пост президента, выразил критику в отношении него, утверждая, что иностранная помощь должна быть предоставлена в форме кредита.

После принятия Сенатом, законопроект будет направлен в контролируемую республиканцами Палату представителей, где его будущее еще не определено.

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Процесс рассмотрения законопроекта может ускориться, если демократы и республиканцы согласуют ускорение его рассмотрения. Однако пока такое соглашение еще не достигнуто.

Посол Украины в США Оксана Маркарова приветствовала решение Сената США и рассказала о следующем процедурном шаге для принятия законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Следующим процедурным шагом является голосование за утверждение замены текста (требуется 51 голос), которое может состояться не ранее, чем через 30 часов с момента прекращения дебатов, то есть не ранее понедельника 12.02.2024", - написала она в своем Facebook.

Законопроект предусматривает выделение $61 млрд на поддержку Украины, $14 млрд для Израиля в его борьбе с ХАМАСом, и $4,83 млрд на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп призвал Сенат не голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню, ведь он считает, что Соединенные Штаты должны предоставлять деньги в виде займа, а не безвозвратно.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине хватит ресурсов на два месяца для противостояния российской агрессии. В течение этого времени в США могут согласовать финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В связи с неопределенностью в вопросе принятия решения о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню, в Украине разрабатывают план, который мог бы получить необходимые деньги и покрыть бюджетный дефицит.

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