Ресурсов – на два месяца: в Раде сделали тревожное заявление насчет помощи США

Украине хватит ресурсов на два месяца для противостояния российской агрессии, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
В течении этого времени в США могут согласовать финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню, подчеркнул он в комментарии Report.
"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", - сказал Арахамия, добавив, что в ближайшие два месяца США согласуют помощь.
Украинский политик говорит, что новая волна мобилизации не состоится без демобилизации, поскольку на оснащение и обучение людей требуются дополнительные расходы.
"При подготовке к контрнаступлению мы имели более 200 тысяч обученных солдат. Некоторые из них прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других странах. По имеющимся договоренностям, учения проводились за счет этих стран", - пояснил парламентарий.
В этой связи Украина будет искать возможность финансирования мобилизации за счет внутренних источников, пояснил он.
"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на предстоящие 4 года. На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей", - добавил Арахамия.
Ранее Мусиенко назвал основную опасность на 2024 год. Позиционная война может быть полезной для накопления сил и подготовки к новому прорыву, но она может и быть опасной, ведь есть риск "замораживания" войны.
Напомним, ранее Мусиенко оценил риск захвата оккупантами Часового Яра. Вблизи Часового Яра украинским военным нужно больше артиллерии, больше снарядов и боеприпасов, сказал эксперт.
Как сообщалось ранее, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду отметил, что из-за активности оккупантов существует риск потери контроля над Авдеевкой. Если России удастся закрепиться там, она получит значительный тактический выигрыш.
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