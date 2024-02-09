'ВСУ держат удар': Мусиенко оценил риск захвата оккупантами Часового Яра

Вблизи Часового Яра украинским военным нужно больше артиллерии, больше снарядов и боеприпасов, сказал эксперт.

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Потеря высот возле Часового Яра усложнит оборону / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, facebook.com / musiienkoua

Украинские войска держат удар и отражают многочисленные атаки вблизи Часового Яра, поэтому оккупантам не удастся захватить город в ближайшее время. Тем не менее, для успешной обороны ВСУ нужно больше артиллерии и боеприпасов. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Сейчас о захвате Часового Яра речь не идет, судя по тому, как уверенно наши силы там держат удар и отражают многочисленные атаки. Конечно, на этом направлении также нужно больше артиллерии, больше снарядов и боеприпасов - это факт. Но даже тот военный контингент, который там сейчас действует, очень хорошо выполняет свои задачи, иногда контратакуют и дают встречные бои", - отметил Мусиенко.

Смотрите интервью Александра Мусиенко Главреду о ситуации на фронте:

По его словам, риски захвата Часового Яра несколько меньше, чем для Авдеевки. Однако потеря высот на этом направлении усложнила бы борьбу ВСУ.

"Но, конечно, потерять высоты в этом районе было бы нехорошо для нас, потому что там враг смог бы расположить определенную свою артиллерию, и нам, соответственно, пришлось бы вести контрбатарейную борьбу с других позиций, и это было бы делать труднее", - добавил он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Война в Украине

Напомним, российские войска на Купянском направлении сбавили темпы наступательных действий и понесли масштабные потери. Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич отметил, что, вероятно, оккупанты будут делать ротацию или возьмут оперативную паузу.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду отметил, что из-за активности оккупантов существует риск потери контроля над Авдеевкой. Если России удастся закрепиться там, она получит значительный тактический выигрыш.

Как сообщал Главред, российские оккупанты в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" все чаще используют запрещенные снаряды с отравляющими веществами, в частности хлорпикрин, для атак на позиции ВСУ. Генерал Александр Тарнавский сообщил о 6 сбросах боеприпасов с этим веществом за сутки 8 февраля.

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