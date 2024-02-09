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Применили запрещенное оружие: генерал ВСУ сообщил о тревожной ситуации на фронте

Юрий Берендий
9 февраля 2024, 13:10
Генерал Тарнавский отметил, что россияне активизировали использование дронов и беспилотников различных типов для наступательных операций.
Применили запрещенное оружие: генерал ВСУ сообщил о тревожной ситуации на фронте
Оккупанты детали чаще применяют химическое оружие в ходе штурмов / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Минобороны РФ

Российские оккупанты в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" все чаще применяют запрещенные снаряды с отравляющими веществами для атак на позиции ВСУ. Об этом в своем Телеграмме сообщил бригадный генерал, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский

"За сутки 8 февраля россияне совершили 6 сбросов с БПЛА боеприпасов с химическим веществом слезоточиво-душительного действия хлорпикрин (предположительно, гранаты К-51)", - указывает генерал.

Кроме того, он отмечает, что в течение последней недели российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины с применением отравляющих веществ около десяти раз.

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В то же время, генерал отмечает, что украинские военные продолжают удерживать оборонительные рубежи на Таврическом направлении.

"Общие потери врага за минувшие сутки составляют 417 российских оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники (не считая БпЛА). В частности, это 12 боевых бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов противника. Нейтрализовано или уничтожено 224 БпЛА различных типов", - добавляет Тарнавский.

Бригадный генерал указывает на то, что российские оккупанты значительно активизировали использование дронов-камикадзе в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". По его словам, за минувшие сутки россияне выпустили по позициям украинских военных 114 дронов-камикадзе, что является наибольшим показателем с начала февраля.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко указывает на то, что россияне уменьшили наступательную активность на фронте, однако их основные цели в этой кампании остаются неизменными.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на фронте как "стагнацию" в недавнем интервью итальянским СМИ. Александр Мусиенко считает, что эта стагнация больше обусловлена отсутствием оружия, чем безысходностью Украины в тупике.

Российские оккупационные войска вошли в окрестности Авдеевки, но сам город контролируется украинской армией, которая ведет оборону. Об этом сообщил Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации.

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