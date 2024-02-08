Бои за каждую улицу: в британской разведке оценили ситуацию в Авдеевке

В британской разведке отметили, что россияне, вероятно, перебросило на Авдеевское направление дополнительные подразделения для усиления давления на ВСУ.

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В британской разведке спрогнозировали ход боев за Авдеевку / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины, Телеграм-канал Анна Маляр

Авдеевка продолжает быть центром внимания для российских сил, поэтому оккупанты планируют продолжить свои наступательные действия в этом районе. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

"За последние четыре недели около 600 управляемых боеприпасов были запущены по украинским позициям в Авдеевке с применением тактической авиации. Российские вылеты увеличили число ударов управляемыми боеприпасами с 30 до 50 5 февраля 2024 года - на 66% за последние две недели", - говорится в сообщении разведки.

Сообщается, что российские оккупационные войска продолжают наступательные операции на юго-восточных окраинах города, где продолжаются тяжелые бои за каждую улицу.

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Разведка сообщает, что за последние две недели российские силы с высокой вероятностью перебросили дополнительные военные резервы на Авдеевское направление, что приводит к увеличению давления на украинские позиции вокруг города.

В то же время Украина продолжает контратаки с целью защиты основного маршрута снабжения.

Также указывается, что российская авиация вынуждена работать на расстоянии от линии фронта из-за украинской противовоздушной обороны, что влияет на точность их боеприпасов.

"Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этой зоне в течение следующих недель с широким использованием мощностей тактической авиации для поддержки своих усилий", - говорится в обзоре.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация в Авдеевке Донецкой области считается "тяжелой, страшной", по словам бывшего сотрудника СБУ и эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака, бойцам ВСУ, вероятно, придется оставить Авдеевку "скорее всего, до конца месяца".

Ситуация в Авдеевке считается критической, и судьба города будет решаться в эти дни, считает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Журналист Юрий Бутусов сообщил утром 5 февраля, что оккупанты находятся в 1,2 км от въезда в Авдеевку. По его словам, за последние четыре недели на город было сброшено более 600 авиабомб, что привело к масштабным разрушениям.

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