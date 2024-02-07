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Вывод войск из Авдеевки: экс-сотрудник СБУ раскрыл причину "страшной ситуации"

Алексей Тесля
7 февраля 2024, 01:30
Со взятием Авдеевки у российской стороны не появляется стратегического преимущества, считает Иван Ступак.
Авдеевка, войска РФ
Иван Ступак оценил ситуацию в Авдеевке / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Ситуация в Авдеевке Донецкой области "тяжелая, страшная", заявил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Он считает, что Авдеевку бойцам ВСУ "скорее всего, до конца месяца придется оставить". Такое мнение экс-сотрудник СБУ высказал в комментарии Currenttime.

"Это уже понятно даже новичку – человеку, который не разбирается в военном деле", – пояснил эксперт.

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По его словам, оккупанты РФ вплотную приблизились к огневому контролю дороги, которая обеспечивает логистику украинских военных и до нее остались "сотни метров, может быть, даже меньше".

Вместе с тем эксперт считает, что со взятием Авдеевки у российской стороны не появляется стратегического преимущества.

Собеседник отметил, что тактика врага состоит в том, что на штурмы Авдеевки российское командование отправляет "неподготовленных мобилизованных военнослужащих, у которых минимум опыта". Их задача – максимально продвинуться и раскрыть украинские позиции, а потом по этим позициям будут наносит удары авиация или артиллерия.

"И потом уже, когда первая неподготовленная часть пехоты погибает, на ее место приходят подготовленные военнослужащие, у которых есть опыт, амуниция, экипировка, которые как следует вооружены. Это такой заградительный отряд, которым уничтожают передовые украинские позиции", – утверждает Ступак.

Вместе с тем одной из основных причин тяжелой ситуации в Авдеевке он называет снарядный голод в ВСУ.

"Снаряды – это, к сожалению, пока самое главное преимущество Российской Федерации. С расстояния 20-25 километров они имеют возможность обстреливать наши позиции. При этом Украина в очень редких случаях может дотянуться", – подчеркивает аналитик.

Ступак добавил, что у оккупантов преимущество в технике и авиации. Вместе с тем он не исключает, что с поставками боеприпасов украинской армии, скорее всего, будет намного тяжелее, чем в прошлом году, поэтому ВСУ нужно готовиться к обороне. По словам эксперта, в связи с этим украинское военное командование пытается нивелировать то преимущество, которое РФ сможет получить в случае взятия Авдеевки.

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак окончил Национальную академию СБУ.

С 2015 года – директор ООО "Охотничье хозяйство "Форест". В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) в качестве беспартийного, члена одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии облсовета.

В 2019-м баллотировался в народные депутаты Украины 9 созыва от партии "Сила и честь" на внеочередных парламентских выборах.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников. В Авдеевке российской армии удалось навязать ВСУ бои на южной окраине города.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

Как ранее сообщалось, Авдеевка под угрозой захвата. Если РФ захватит Авдеевку, враг может пойти дальше, говорит Игорь Тимощук.

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Авдеевка война России и Украины
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