УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки: в ISW раскрыли детали

Анна Ярославская
6 февраля 2024, 08:04
Позиционные бои продолжались в районе Новобахмутовки и Степного и возле Тоненького и Северного, а также возле Первомайского и Невельского.
Авдеевка, ВСУ
Силы обороны продолжают сдерживать врага / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ОПУ

Украинские военные продвинулись на Авдеевском направлении и продолжали бои на нескольких участках фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 5 февраля.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля, показывают, что ВСУ недавно продвинулись на северо-восток от Невельского — на юго-запад от Авдеевки.

Российские источники утверждали, что оккупанты продвинулись в юго-восточном Первомайском — к юго-западу от Авдеевки, и на севере Авдеевки на 1 км вглубь города. Аналитики ISW не нашли визуального подтверждения ни одного из этих утверждений.

видео дня

Позиционные бои продолжались на северо-запад от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного и возле Тоненького и Северного, а также на юго-запад от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Тем временем в утренней сводке Генштаба ВСУ 6 февраля сообщили, что на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны в течение минувших суток отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области", — говорится в сообщении.

Бои за Авдеевку

Ситуация в Авдеевке стала критической, судьба города решится в эти дни, считает военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он утверждал, что российские войска якобы вошли в город с севера, а до "дороги жизни" остаются сотни метров.

Журналист Юрий Бутусов сообщил утром 5 февраля, что оккупанты находятся в 1,2 км от въезда в Авдеевку. По его словам, за последние четыре недели на город сброшено более 600 авиабомб, разрушения масштабные.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш не подтвердил уличные бои в самой Авдеевке. Он сказал, что россияне зашли в дачный массив в окрестностях города. Однако речь не идет о городской застройке или улицах города.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка новости Украины война России и Украины Институт изучения войны бои за Авдеевку
Реклама

Главное за день

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины

09:00 Эксклюзивы
Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенок

Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенок

08:35 Украина
Колонны идут на штурм: РФ продвинулась на трех направлениях — DeepState

Колонны идут на штурм: РФ продвинулась на трех направлениях — DeepState

08:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:00

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для УкраиныЭксклюзив

08:35

Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенокФото

08:35

Путин нашел "ахиллесову пяту" НАТО: эксперт раскрыл план нападения РФ на Альянс

08:30

Колонны идут на штурм: РФ продвинулась на трех направлениях — DeepState

08:10

Война идет не на освобождение, а на истощениемнение

Путин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - СнегиревПутин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - Снегирев
08:04

ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки: в ISW раскрыли детали

07:55

Надо за 8 секунд угадать животное на рисунке: лишь единицы справятся с заданием

07:23

Зеленский анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации

06:52

РФ атаковала Харьковщину: разрушена гостиница, под завалами человек

Реклама
06:35

Как сказать на украинском "ни в коем случае": языковед удивил ответомВидео

06:10

Катастрофой для Украины будет не отставка Залужногомнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 9 секунд найти яблоко

04:55

Путин планирует новую войну в Европе: эксперт назвал, какие страны под угрозой

04:23

Алисса Милано жестко отреагировала на обвинения со стороны больной Шеннон Доэрти

03:52

Ситуация очень тяжелая: эксперт раскрыл детали наступления россиян на Авдеевку

03:03

Даже разбирать не нужно: как убрать накипь на кране воздушным шариком

02:24

Даже Шерлок Холмс задумался бы: нужно за 6 секунд найти лесоруба в мрачном лесу

02:00

Легендарная супермодель показала шрамы от мастэктомии на обложке журнала

01:35

"Харьковская операция": эксперт назвал, какие города в зоне риска прорыва оккупантов

00:48

Можно ли надевать носки на ночь: к чему приведет такой сон

Реклама
05 февраля, понедельник
23:40

Как выявить скрытый алкоголизм: врач указал на главные признаки

23:29

Деми Мур показала честное фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

23:04

Месть планеты Земля: Юрия Лозу чуть не убило силами природы в день юбилея

22:51

За Bihus.Info следила СБУ: в спецслужбе ответили увольнением топ-чиновника

22:39

Победившая на конкурсе "Мисс Япония-2024" украинка отказалась от титула из-за романа с женатым

21:59

Украинские разведчики в Судане взяли в плен "вагнеровца" - СМИ

21:59

Удар по оккупантам в Лисичанске: всплыли новые подробности по "двухсотым"

21:41

Китай поставил оружие в Беларусь: Снегирев рассказал, чем это грозит Украине

21:22

"Эта форма судейства устарела": Данилко объяснил, почему на эфир "Евровидения" надел ушки Минни Маус

21:04

Это вредит вам: эксперты бьют в колокол из-за тренда на "маниакальную" уборку в TikTok

20:39

ВСУ выбили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении - украинский офицер

20:25

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще продлится геомагнитны шторм

20:15

Королю Великобритании Чарльзу диагностировали рак

20:13

В Нидерландах сделали заявление: Украина получит больше F-16, чем обещали

19:57

Экс-динамовец Олег Гусев стал отцом в третий раз

19:41

Проект о мобилизации снова рискует застрять в кабинетах: в ВР сделали заявление

19:38

Почему хлеб нельзя, а сухари можно: ошеломляющие сведения о популярной еде

19:34

Полная изоляция от мира: в России запретят последнюю возможность выхода в соцсети

19:13

Лунный календарь на 6 февраля: что важно завершить в этот день

19:10

Помощь США для Украины: страх перед Трампом или здравый смыслмнение

Реклама
18:59

Порывы 30 м/с и сильные осадки: в Украине внезапно жестко портится погода

18:28

Мобилизация осужденных: в ВР прокомментировали нюансы новых решений

18:21

"Переплывайте Тису": нардеп отличился "наездом" на уклонистовВидео

18:11

Влад Росс. Стрельца в феврале ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателейВидеоблоги

18:00

Только не в мусорку: почему умные дачники запасаются кофейной гущей круглый годВидео

18:00

Француженки не покупают средства для чистки унитаза - они его делают сами

17:59

"Баберы с гибридным воем": Фарион обрушилась с руганью на Alyona Alyona и Jerry Heil

17:57

Не делайте это перед зеркалом, чтобы не навлечь беду: что нельзя делать 6 февраля

17:57

Как быть женственной: взрывные секреты невероятной красоты и неотразимости

17:45

Не для того, чтобы вешать: зачем на овощечистке нужны петельки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять