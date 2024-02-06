ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки: в ISW раскрыли детали

Позиционные бои продолжались в районе Новобахмутовки и Степного и возле Тоненького и Северного, а также возле Первомайского и Невельского.

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Силы обороны продолжают сдерживать врага / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ОПУ

Украинские военные продвинулись на Авдеевском направлении и продолжали бои на нескольких участках фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 5 февраля.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля, показывают, что ВСУ недавно продвинулись на северо-восток от Невельского — на юго-запад от Авдеевки.

Российские источники утверждали, что оккупанты продвинулись в юго-восточном Первомайском — к юго-западу от Авдеевки, и на севере Авдеевки на 1 км вглубь города. Аналитики ISW не нашли визуального подтверждения ни одного из этих утверждений.

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Позиционные бои продолжались на северо-запад от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного и возле Тоненького и Северного, а также на юго-запад от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Тем временем в утренней сводке Генштаба ВСУ 6 февраля сообщили, что на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны в течение минувших суток отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области", — говорится в сообщении.

Бои за Авдеевку

Ситуация в Авдеевке стала критической, судьба города решится в эти дни, считает военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он утверждал, что российские войска якобы вошли в город с севера, а до "дороги жизни" остаются сотни метров.

Журналист Юрий Бутусов сообщил утром 5 февраля, что оккупанты находятся в 1,2 км от въезда в Авдеевку. По его словам, за последние четыре недели на город сброшено более 600 авиабомб, разрушения масштабные.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш не подтвердил уличные бои в самой Авдеевке. Он сказал, что россияне зашли в дачный массив в окрестностях города. Однако речь не идет о городской застройке или улицах города.

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