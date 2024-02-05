Прорвались ли оккупанты в Авдеевку: в МВА сделали заявление и объяснили ситуацию

Оккупанты РФ не продвинулись в Авдеевке, уличных боев в городе нет. Они зашли в дачный массив, однако речь не идет о городской застройке или улицах города. Об этом заявил руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш.
В эфире Громадське радіо он рассказал о том, что информация, согласно которой оккупанты вошли в несколько домов дачного массива вблизи города не подтверждается.
"О продвижениях в городе и уличных боях в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города — да. Но это не городская застройка, это не улицы города", - подчеркнул Виталий Барабаш.видео дня
Ситуация в Авдеевке
ВСУ стабилизировали ситуацию в районе Авдеевки, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Согласно его оценке, оккупанты атакуют с разных направлений, но их продвижения за неделю не зафиксировано.
Ситуация в Авдеевке стала критической, судьба города решится в эти дни, считает военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он утверждал, что российские войска якобы вошли в город с севера, а до "дороги жизни" остаются сотни метров.
В DeepState заявили о продвижении РФ возле Авдеевки – как полагают аналитики, оккупанты продвинулись на северном направлении Авдеевского района. Захватчики могли приблизиться на расстояние в 1,2 км от въезда в Авдеевку.
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