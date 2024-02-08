Экипаж не выжил: в ВСУ подтвердили уничтожение российского 'Аллигатора'

Тарнавский отметил, что российский ударный вертолет был уничтожен воинами одного из механизированных подразделений.

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Вражеский вертолет сбили на Авдеевском направлении / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

7 февраля Силы обороны Украины на Авдеевском направлении уничтожили из ПЗРК российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении", - написал Тарнавский.

Кроме того, он отметил, что российские оккупационные войска сосредоточили свои главные наступательные усилия на Ореховском, Новопавловском и Авдеевском направлениях фронта.

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Вертолет Ка-52 Ка-52 "Аллигатор" (согласно кодификации НАТО - Hokum B) - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 "Черная акула", передает Википедия. Вариант корабельного базирования Ка-52К может оснащаться сравнительно более мощным, чем большинство ударных вертолетов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения "Гермес-А" с максимальной дальностью стрельбы 15-20 км. Стоимость одного вертолета Ка-52 составляет около 857 млн рублей (примерно 12,5 млн долларов).

Сколько российской авиации было уничтожено

По данным Генштаба, общие боевые потери российских войск в авиации с начала вторжения в Украину, по состоянию на утро 8 февраля, составили:

самолетов - 332;

вертолетов - 325;

беспилотников оперативно-тактического уровня - 7191.

Уничтожение российской авиации

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл детали удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Россией Крыму.

Он также прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Силы обороны Украины уничтожили одновременно 26 вертолетов и 12 самолетов россиян.

Вечером 14 января 2024 года Воздушные Силы Украины уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и повредили воздушный командный пункт Ил-22-М.

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