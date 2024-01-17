Украинские военные заманили самолет А-50 в ловушку: как это могло произойти

Защитники Украины сбили российский самолет-разведчик А-50 над Азовским морем.

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Украинские военные заманили самолет РФ А-50 в ловушку / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, NARA & DVIDS

Вечером 14 января 2024 года Воздушные силы Украины ликвидировали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также повредили воздушный командный пункт Ил-22-М. О том, как удалось ликвидировать редкий и очень ценный российский самолет с радиолокатором рассказал журналист Forbes Дэвид Акс.

По его словам, ответом на вопрос о том, кто причастен к ликвидации авиации, могут быть ракеты ПВО Patriot РАС-2, у котрых радиус действия около 144 км. Журналист допускает, что несмотря на то, что пока точно неизвестно, кто и как мог сбить четырехмоторный разведывательный самолет А-50, аналитик Том Купер, который разбирается в советских и российских самолетах всё же озвучил довольно правдоподобную теорию.

Заманили в ловушку

Одной из теорий ликвидации российской авиации является то, что ВС ВСУ повредили радары во временно оккупированном Крыму во время атаки по острову и тем самым придушили радиолокационное покрытие оккупантов. Такое развитие событий могло привести к тому, что ракетные батареи на полустрове были частично "ослеплены" .

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При этом, спутниковые снимки доказывают, что А-50 пролетал над оккупированным Бердянском Запорожской области, что находится в радиусе действия ЗРК Patriot.

"Все, что нужно было сделать украинцам, - это тайно развернуть соответствующую систему ЗРК, чтобы нацелиться на два самолета с большого расстояния. Возможно, это была одна из систем ЗРК С-300. Возможно, один из ЗРК PAC-2/3", - допускает Купер.

Ликвидация с помощью С-300

Также сообщается, что российский истребитель -бомбардировщик Су-34 зафиксировал незвестную украинскую батарею С-300, которая включила свой радар за несколько минут до того, как была сбита вражеская авиация.

"Если батарея С-300 осуществила начальное излучение, она должна была пройти вдоль целей до скрытой батареи Patriot, которая была неподалеку. Последний включил свой радар лишь на несколько секунд: достаточно долго, чтобы получить собственные данные нацеливания, но слишком коротко, чтобы россияне могли надежно обнаружить его излучения и оценить их как угрозу. И тогда украинцы начали стрелять своими ракетами", - рассказал Купер.

Как известно, через минуту самолеты А-50 и Ил-22 были ликвидированы, а украинские экипажы прекратили излучение и приступили к комплектации для отвода техники от возможной мести России.

Ликвидация российской техники

Как сообщал Главред, украинские военные сбили на юге Украины сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Также, Украина официально подтвердила сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!", - написал он.

Помимо прочего, силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

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